630 savnes efter californiske brande: Da flammerne kom, tav mobilalarmerne hos mange Varslingssystemet kunne ikke følge med, da flammerne nærmede sig Paradise i Californein.

Egentlig har Butte-amtet i Californien et mobilvarslingssystem, så beboerne kan advares ved for eksempel brande.

Men da en naturbrand opstod nær byen Paradise fik ikke alle de 26.000 beboere besked om, at de skulle skynde sig væk.

I dag er byen stort set udslettet, antallet af omkomne har passeret 60, og mængden af savnede ligger over 630.

Vi kunne simpelt hen ikke følge med, siger sheriff Kory Honea om de mobilvarslinger, der ikke kom eller som kom for sent:

»Branden bredte sig så hurtigt, at vi ikke kunne komme på forkant med den«.

Honeas kontor har været nødt til at offentliggøre en lang liste over personer, de nu ikke kan finde. De kan være nået i sikkerhed uden at have kontaktet deres pårørende. Men de kan også være blevet fanget i det flammehav, der strøg med høj hastighed gennem området. På et halvt døgns tid spredte det sig til at dække 80 kvadratkilometer.

Der ledes efter lig i Paradise

De omkomne, som betjente, hjemmeværnssoldater og andre eftersøgningshold finder i det område, der er ramt af den såkaldte Camp-brand køres til delstatens hovedstad, Sacramento, i kølevogne, der kører i pendulfart.

Tilbage i byen og på vejene begynder de orange krydser på dørene at fortælle om indsatsen: De sættes af det mandskab, der leder efter levende og døde i det, der engang var Paradise.

Var elledninger skyld i branden?

Imens forsøger el-selskabet Pacific Gas & Electric at forberede sig på et søgsmål. Omkring tidspunktet for Camp-brandens opståen skete der en kortslutning i en elmast nær den i dag udbrændte by. Spørgsmålet er, om den hændelse har udløst den voldsomme naturbrand eller om det var branden, der fik el-nettet til at slå ud.

Ifølge lokalavisen Chico Enterprise-Record har efterforskere netop fundet et andet arnested, branden kan have bredt sig fra. Men den lokale brandchef vil endnu ikke sige yderligere om fundet eller de fund, der er sket.