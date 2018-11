Mad, medicin, maskiner og minkpelse: Sådan er Kina blevet Danmarks 6. største eksportmarked Det er en sværvægter med stor betydning for dansk økonomi, som Danmark risikerer at lægge sig ud med, hvis vi officielt kritiserer Kinas behandling af muslimsk mindretal.

Danmarks eksport til Kina er næsten tredoblet siden 2005, og det store land mod øst er dermed rykket op på en sjetteplads på listen over lande, som danske virksomheder eksporterer mest til. Med eksport for 65 milliarder kroner i 2017 til Kina er verdens største land kun overgået af de traditionelt set største handelspartnere for Danmark, nemlig Tyskland, USA, Sverige, Storbritannien og Norge.



»Kina har i dansk eksport været en fremadstormende nation med tocifrede vækstrater i en lang periode, og Kina har potentialet til at rykke endnu længere op på listen i løbet af en årrække. Udviklingen og væksten i landet er tordnende høj«, vurderer chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri.

Dermed er det altså et af de vigtigste eksportlande for danske virksomheder, som Danmark lægger sig ud med, såfremt der fra dansk side kommer en officiel kritik af kinesiske myndigheders behandling af det muslimske mindretal i landets nordvestlige Xinjiang-region. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er den danske ambassadør i Kina, Carsten Damsgaard, således en af 15 ambassadører, der har skrevet et udkast til et kritisk brev til chefen for det kommunistiske parti i regionen.

Politiken har forsøgt at få Udenrigsministeriet til at kommentere brevet, men har i skrivende stund ikke modtaget svar. Men en talsperson fra det kinesiske udenrigsministerium lægger ikke skjul på, at kritik ikke er velkommen. Hua Chunying understreger, at hun ikke har set brevet, men konstaterer, at »vi vil stærkt modsætte os ondsindede og ensidige forsøg på at blande sig i forhold for vores lokalregeringer eller overilet at kritisere Kina for dets interne forhold«.

Stress er i vækst

Der er ingen tvivl om, at det vil være et hårdt slag for Danmark, hvis Kina finder på at sætte forhindringer i vejen for den danske eksport til landet.

»Det siger sig selv, fordi Kina er et fremadstormende marked for danske virksomheder«, siger Allan Sørensen fra Dansk Industri.

Danmark eksporterer især mad, medicin, maskiner og mink til Kina. Inden for madvarer er det kødprodukter, som danske virksomheder, navnlig Danish Crown, eksporterer til Kina. Blandt andet griseører og grisetæer er populære i Kina, mens de i Danmark betegnes som affaldsprodukter.

Eksport af medicin er inde i en rivende udvikling, som sker i takt med, at velstanden i vokser i Kina, hvor de 20 procent mest velhavende nu har en købekraft og et velfærdsniveau, som svarer til befolkninger i Sydeuropa. Kineserne rykker mod byerne, levealderen stiger, og befolkningen bliver i stigende grad ramt af fedme, stress, angst, hjerte- og karsygdomme og andet, der relaterer sig til deres livsstil. Og det er områder, hvor danske medicinalvirksomheder står stærkt.

Gennem årene har danske virksomheder eksporteret maskiner til landbrug og industri og dermed bidraget til, at Kina selv har opbygget en stor industriproduktion. Det toppede omkring år 2000, hvor Kina havde status som verdens samlefabrik, men nu har Kina sin egen store industrisektor og har oplevet så stor vækst, at landets forbrugere har fået flere penge mellem hænderne og i stigende grad efterspørger forbrugsvarer. Som eksempelvis pels, hvor mink fra Copenhagen Fur er et statussymbol.

»Eksporten til Kina er meget vigtig for danske virksomheder. Dertil kommer, at flere og flere etablerer sig lokalt i Kina, og deres produktion indgår selvfølgelig ikke i statistikken over eksport. Danske virksomheder har omkring 100.000 medarbejdere i Kina, så landet har langt større betydning end blot eksporten«, siger Allan Sørensen.