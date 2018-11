Nu er to bødler dømt: Cambodia skulle være et utopisk bondesamfund, men endte i folkedrab Den kommunistiske milits indførte et brutalt undertrykkelsesregime, der slog 20-25 procent af befolkningen ihjel. Nu har to af lederne fra dengang fået livstidsdomme.

Den 17. april 1975 sank Cambodia ind i mørket.

Den dag indtog kommunistiske styrker hovedstaden Phnom Pehn. Lederen af Khmer Rouge-militsen var Pol Pot, der - inspireret af den kinesiske diktator Maos blodige kulturrevolution - ville omdanne det sydøstasiatiske land til en bondestat, renset for andre idéer.

Det blev begyndelsen på en massiv undertrykkelse, der kom til at koste flere end hver femte cambodianer livet. Byerne blev tømt for indbyggere, der i stedet blev tvunget ud i landdistrikterne for at deltage i det utopiske bondesamfund, militsen prøvede at skabe med magt. Hvis de ikke blev likvideret af Khmer Rouge, døde de på grund af underernæring, sygdomme eller tvangsarbejde i markerne.

Drab, masseudrydelser, slavearbejde, tortur, ’forsvindinger’ og voldtægt var nogle af de midler, den kommunistiske milits tog i brug for at knække befolkningen.

Regimet blev først væltet tre år senere, da vietnamesiske styrker rykkede ind i december 1978. Da var omkring 1,7 millioner mennesker omkommet.

Nu er to af lederne fra Khmer Rouge-tiden blevet idømt fængsel på livstid ved en FN-støttet domstol i landet:

Khieu Samphan. Foto: ECCC/AP

Khieu Samphan. Foto: ECCC/AP Foto: Nhet Sok/AP

Khieu Samphan, 87 år: Han blev officielt statsleder i 1976 og forblev efter den vietnamesiske befrielse af landet fra Khmer Rouge-regimet tro mod organisationen. Da overgik den kommunistiske milits støttet aktivt af Kina til guerrila-krigsførsel mod den regering, der prøvede at bringe landet på fode igen. I 1987 overtog Sampan ledelsen af militsen efter Pol Pot.

Han svor troskab til regeringen i 1998 efter en amnesti til militskrigerne og en fredsaftale, som resterne af organisationen indgik med regeringen.

I november 2007 blev han anholdt og fængslet i den FN-støttede særdomstol for Khmer Rouge-tidens forbrydelser, De Cambodianske Domstoles Ekstraordinære Kammer (ECCC), der i dag stadfæstet deres domme for folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Han blev frifundet for folkedrab mod cham-mindretallet, en muslisk befolkningsgruppe, der under Pol Pot-styret havde forsøgt at modstå undertrykkelsen, men dømt for de øvrige forhold ved at have »opfordret til, ansporede og legitimerede« massedrab.

Nuon Chea. Foto: ECCC/AP

Nuon Chea. Foto: ECCC/AP Foto: Nhet Sok Heng/AP

Nuon Chea, 92 år: En tidligere leder af Cambodias Kommuistparti og et højtrangende medlem af partiets politibureau under Khmer Rouge-styret. Han beholdt sig medlemsskab af militsen frem til december 1998, hvor han indgik en aftale med regeringen, der tillod ham at slå sig ned nær grænsen til Thailand.



Den 19. december 2007 var det imidlertid slut: Da blev han anholdt og tiltalt for forbrydelser mod menneskeheden og for folkedrab. Han var blandt andet ansvarlig for afhøringer af dissidenter og mennesker, der blev mistænkt for ikke at nære den rette tro. Det skete i Khmer Rouges mange torturcentre, hvor mishandlingen var udbredt og brutal.