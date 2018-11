Anders Samuelsen er »stærkt foruroliget« over forholdene i kinesiske lejre, men vil ikke tale om lækket brev Udenrigsministeren afviser at kommentere brev, hvor en stribe ambassadører, herunder den danske, angiveligt kritiserer Kina. Men han er bekymret over, hvordan muslimsk mindretal bliver behandlet.

Danmark rejste tidligere på måneden sagen om forholdene for det muslimske mindretal i Xinjiang regionen over for Kina i FN’s Menneskerettighedsråd og opfordrede til, at Kina giver FN’s rapportører adgang til området. Det oplyser udenrigsministers Anders Samuelsen (LA) i en mail til Politiken. Ministeren er »stærkt foruroliget« over, hvad han hører af rapporter fra området.

Behandlingen af uighurer og andre muslimske mindretal i regionen i det nordvestlige Kina har ført til skarp kritik rettet mod de kinesiske myndigheder og den politiske top. Rapporter peger på, at mindst en million uighurer er blevet interneret i såkaldte genopdragelseslejre.

Den kinesiske ledelse opfatter de muslimske mindretal som en sikkerhedstrussel, og formålet med lejrene i Xinjiang er angiveligt at tvinge dem til at være gode og loyale samfundsborgere i overensstemmelse med kommunistpartiets ønsker. Folk, der er sluppet ud af lejrene, har fortalt, at de blev tvunget til at synge patriotiske sange, skrive selvkritiske tekster og undlade at bede i deres eget hjem, når de havde gæster. Der bor omkring otte millioner uighurer i regionen.

Historierne har ifølge nyhedsbureauet Reuters ført til, at 15 vestlige ambassadører har skrevet et udkast til et brev, der i skarpe vendinger kritiserer behandlingen af de muslimske mindretal. En af ambassadørerne er angiveligt Danmarks ambassadør i Kina, Carsten Damsgaard. Brevets status er uklart, men ifølge Reuters er det stilet til chefen for det kommunistiske parti i regionen.

Penibel sag

Politiken har bedt Udenrigsministeriet bekræfte, at brevet eksisterer, ligesom vi har spurgt, om det er afsendt eller ej. Men ministeriet oplyser i en mail, at det ikke kommenterer på »lækkede dokumenter«.

Sagen er penibel, da Kina ikke bryder sig om, at andre lande blander sig i dets interne anliggender - især hvad angår menneskerettigheder. Samtidig har vestlige lande en kæmpe eksport til Kina, danske virksomheder eksporterede således sidste år for 65 milliarder kroner til verdens største land, der med en enorm vækst de senere år er rykket op som vores 6. største eksportland. Men ikke desto mindre lægger Anders Samuelsen ikke skjul på, at han er »meget bekymret over situationen i Xinjiang«.

»Rapporter fra FN og andre internationale organisationer om udbredt brug af tilbageholdelser i de såkaldte genopdragelseslejre er stærkt foruroligende«, konstaterer han.

Ministeren henviser til, at Danmark og EU holder øje med forholdene for de muslimske mindretal i den kinesiske region.

»EU har en løbende menneskerettighedsdialog med Kina, hvor vi specifikt tager spørgsmålet om uighurerne og andre minoriteter op. EU’s bekymringer omkring menneskerettigheder i Kina blev også taget op under EU-Kina topmødet tidligere i år«, oplyser Anders Samuelsen.

Han har selv taget det generelle spørgsmål om menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal op, når han har besøgt Kina, senest i juni i år. Kina er ikke i tvivl om, hvor vi står, siger ministeren.

I brevet kritiserer de 15 ambassadører ifølge Reuters specifikt behandlingen af uighurere og beder om et hastemøde med partichefen for Xinjiang regionen. En talsperson for det kinesiske udenrigsministerium, der ikke selv har set brevet, har slået fast, at Kina ikke bifalder, at ambassadører blander sig i landets interne anliggender.