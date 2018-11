Yang Yi bliver forfulgt, fordi han tror på Biblen frem for kommunistpartiet

Hver søndag formiddag går Yang Yi en tur i en af Beijings mange parker. Han er sammen med 10-15 andre, men de lader, som om de ikke kender hinanden. Kun en lille detalje afslører, at de hører sammen som gruppe. De har alle små headsets i ørerne med en ledning, der går ned til deres smartphone.

De lytter ikke til musik, men til en prædiken, som de kort forinden har fået tilsendt på en lydfil af en præst. For det, der foregår, er slet ikke en uskyldig gåtur, men en undergrundsgudstjeneste.

Fakta Kristne i Kina Det er svært at vide, præcis hvor mange kristne der er i Kina. Pew Research Center vurderede i 2011, at der er 9 millioner katolikker på det kinesiske fastland, hvoraf små 6 millioner tilhører den statsanerkendte katolske kirke. Resten er medlemmer af katolske undergrundskirker. Antallet af protestanter skønnes at være på mellem 30 og 50 millioner mennesker.

Yang Yi er katolik og tilhører Kinas hastigt voksende katolske mindretal. Men den katolske kirke i Kina er splittet mellem en fløj, der lader sig styre og kontrollere af kommunistpartiet, og en anden fløj, for hvem Biblen står over partiet.

Yang Yi tilhører den sidste fløj, og derfor kan han ikke frit praktisere sin religion og har heller ikke nogen kirke, hvor han kan gå til gudstjeneste. Han holder kontakten med de andre medlemmer af sin menighed gennem en krypteret app, der minder om Facebooks Messenger.

»Hver lørdag aften får vi en besked om, i hvilken park vi skal møde op til gudstjeneste næste formiddag«, siger Yang Yi.

Den katolske undergrundskirke i Kina skønnes at have millioner af tilhængere, og bare Yang Yis lille menighed har flere hundrede medlemmer. Derfor ville det vække for stor opsigt, hvis alle medlemmerne af hans menighed hver søndag mødtes i den samme park, så i stedet deler de sig op i mindre grupper, som samles i hver deres park.

Jeg tror på Gud og er parat til at betale den pris, som det måtte koste Yang Yi

Yang Yi ved godt, at han risikerer at blive opdaget og fængslet. For at beskytte sig selv vil han ikke fotograferes med sit ansigt, og Yang Yi er ikke hans rigtige navn, men hans øgenavn. Han står dog trods sin forsigtighed fast på, at han ikke vil dukke hovedet for det kinesiske styre.

»Jeg tror på Gud og er parat til at betale den pris, som det måtte koste«, siger han.

Siden den nuværende kinesiske præsident, Xi Jinping, kom til magten i 2012, har kommunistpartiet øget kontrollen af alle dele af det kinesiske samfund. Det er i særlig grad gået ud over medier og ngo’er, idet ledelsen ikke accepterer den mindste kritik af partiet. Men hvad angår religion, har Xi Jinpings tilgang været mere blandet. Mens partiledelsen på den ene side har slået hårdt ned på muslimer i den vestlige Xinjiang-region og sendt flere hundrede tusinde muslimer i såkaldte genopdragelseslejre, har den på den anden side gjort det nemmere for andre religioner som buddhisme og taoisme at vokse, så længe de følger partiets linje.

Partitro kirker

Kristendommen har en særlig rolle i Kinas historie, idet det var kristne missionærer, som i de tre forrige århundreder i høj grad udbredte skoler og hospitaler i landet. Men de blev også opfattet som et instrument for udenlandske magter, og derfor tog kommunistpartiet efter revolutionen i 1949 kontrollen over den katolske kirke. Lige siden har partiet udnævnt landets biskopper og krævet, at katolske kirker i Kina skulle følge partiet frem for paven i Rom.

Det er denne styring, som Yang Yi sammen med millioner af andre kinesiske katolikker ikke vil finde sig i. Han tror ikke på de ord, der kommer ud af munden på en præst eller biskop, hvis loyalitet ligger hos partiet.

»Det er præsten, der fortolker Biblen for menigheden, og hvordan vil sådan en præst formidle sit budskab, hvis der opstår konflikt mellem Biblens ord og partiets syn på tilværelsen«, spørger Yang Yi.

Foto: Claus Blok Thomsen Katolikker beder i South Cathedral i Kina - en af de katolske kirker, der er underlagt kommunistpartiet. Yang Yi tror mere på Biblen end kommunistpartiet.

Selv er Yang Yi en ung mand, der bor i en lejlighed i udkanten af Beijing. Fra hans vinduer kan han se ud på rækker af fuldkommen ens boligkomplekser i grå beton, men på hans skrivebord ved siden af hans seng ligger en sort læderindbunden Bibel. Han blev kristen, da en studiekammerat for fem år siden tog ham med til en gudstjeneste.

»I begyndelsen var det især salmerne, der fascinerede mig, men siden indså jeg også, at vi ikke bare er efterkommere af aberne, men at meningen med tilværelsen ligger i det at være menneske«, siger han og ligner derved mange af de andre nyvundne kristne, der i et Kina under hastig forandring har søgt mod den katolske kirke for at få et moralsk og åndeligt kompas.

Yang Yi har samtidig mærket, hvordan partiet har strammet sit greb om samfundet. Tidligere brugte hans menighed en kontorbygning i den nordlige del af Beijing som kirke. Her mødtes de også til gudstjeneste. Men en søndag for et halvt år siden dukkede civilklædte politibetjente pludselig op og fortalte dem, at de ikke længere måtte bruge kontorbygningen, og at de i stedet skulle gå til gudstjeneste i en af de partitro kirker.

»Vi ignorerede dem og blev bare ved med at bruge kontorbygningen«, siger Yang Yi.

Så begyndte chikanen. Medlemmer af menigheden oplevede, at deres arbejdsgiver, udlejer eller forældre blev kontaktet af myndighederne. Budskabet var klart: Hvis ikke de makkede ret, risikerede de at miste deres arbejde eller bolig eller få andre problemer.

En dag ringede nogle politibetjente også til Yang Yi og fortalte ham, at de gerne ville se ham.

»Jeg smækkede bare på. De blev ved med at ringe, men jeg ignorerede dem«, siger han.

Flere i menigheden blev dog så bange, at de holdt op med at komme til gudstjeneste, mens andre fortsatte, heriblandt Yang Yi.