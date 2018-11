Den tidligere franske præsidentkandidat Ségolène Royal blæser til kamp mod sexisme i politik

Ségolène Royal var i 2006 en erfaren politiker med flere ministerposter bag sig, og hun havde frygtløst kastet sig ud i kampe, som partifæller i det dengang magtfulde franske Socialistparti havde holdt sig langt væk fra af frygt for at tabe. Men selv Ségolène Royal fik et chok, da hun meldte sig som kandidat til præsidentvalget det følgende år.

»Hvem skal så passe børnene?«, lød det hånligt fra partifællen, den tidligere premierminister Laurent Fabius, og en anden toppolitiker affærdigede hendes kandidatur: »Et præsidentvalg er ikke en skønhedskonkurrence«.

Det er blevet bedre i dag, og #Metoo har været med til at sætte ordet frit, siger hun under et møde med Politiken.

»Men vi bliver stadig opfattet som nogle, der trænger sig på i det politiske liv. Vi har ikke vores plads der, hvor vi truer mændenes positioner og dominans«, siger kvinden, som ved præsidentvalget i 2007 fik 46,9 procent af stemmerne, og som i dag er centrum-venstre-vælgernes og miljøfolkets foretrukne politiker.

Under mødet og i sin nye bog ’Ce que je peux enfin vous dire’ (’Det jeg langt om længe kan sige’), som er blandt de tre mest solgte bøger i disse dage, vender hun igen og igen tilbage til den voldsomhed, kvinder bliver mødt med i det politiske liv.

Derfor tænker den nu 65-årige Ségolène Royal sig godt om, inden hun kaster sig ud i nye valgkampe. Det hensygnende Socialistparti har ligesom miljøpartiet tilbudt hende pladsen som spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet i maj, mens andre ser hende i spidsen for en såkaldt regnbuekoalition spændende fra venstre til centrum-højre.

»Har jeg lyst til at kaste mig ud i en valgkamp? Jeg ved det ikke«, siger hun, men afviser samtidig at være en redningsplanke for gamle, trætte partier.

Hun lover at svare i januar. Og hun er også henholdende, når talen falder på præsidentvalget i 2022.

»Måske«, lød hendes svar forleden i tv, hvilket skabte vild opstandelse på hele den politiske scene.

Ségolène Royal 65 år. Uddannet på École Normale d´Adminstration som dele af landets øvrige elite. Dommer og advokat. Mor til fire børn med tidligere præsident François Hollande. Forholdet ophørte i 2007. Socialistisk præsidentkandidat i 2007 med 46,9 procent af stemmerne. Forlod partiet sidste år. Flere ministerposter, formand for regionen Poitou-Charente 2004-2014 og central forhandler om klimaaftalen i Paris 2015. Udnævnt til ambassadør ved de internationale forhandlinger om Arktis og Antarktis.

Sexisme i parlamentet

Men den tidligere miljøminister, som var med til at forhandle klimaaftalen i Paris i 2015 på plads, har ikke glemt de hårde slag, der ramte hende under valgkampen i 2007, siger hun.

Selv faderen til hendes fire børn, Socialistpartiets daværende formand og senere præsident François Hollande, gjorde intet for at gøre opgaven lettere for hende.

Hun blev ganske vist udnævnt til miljøminister i 2014, to år efter valget af François Hollande, men hun og de øvrige – få – kvindelige ministre fik intet forærende.

»Når man er ene kvinde eller kun få kvinder i en gruppe af magtfulde mænd, er det svært«, siger hun.

»Klæd dig af«, lød tilråbene fra flere mandlige parlamentsmedlemmer for bare fire år siden til en kvindelig minister i parlamentet. Parlamentsformanden reagerede ikke, og under et officielt besøg i Italien i 2015 overhørte Ségolène Royal en ordveksling mellem to ministerkolleger.

»Skulle hende der ikke lave noget andet end at være minister«, lød det fra den ene ved synet af en smuk kvindelig italiensk minister. De blev fornærmede, da Ségolène Royal brød ind: »Fladpandede idioter«, lød hendes rammende replik.

Kvinder må organisere sig, hjælpe hinanden og for eksempel nægte at deltage i møder, hvor de er ene kvinde blandt flere mænd. Og kvotesystemer skal hjælpe ligestillingen på vej, mener hun.

Det er blandt andet den slags oplevelser, som ifølge Ségolène Royal får kvinder til at holde sig væk fra det politiske liv, og fænomenet er ikke bare fransk.

»Se billedet fra højtideligheden i Paris i anledning af våbenstilstanden 11. november 1918. Af godt 70 stats- og regeringschefer fra hele verden er der et par kvinder. Og nu er Angela Merkel på vej ud«.

Kampen mod klimaopvarmningen hænger tæt sammen med kampen for kvinders rettigheder Ségolène Royal

Ikke alene kvinderne er tabere, påpeger hun.

»Reelt holder man 50 procent af menneskeheden ude. Det er også 50 procent af muligt talent og kompetence, man på den måde går glip af«, lyder det fra hende med overbevisning i stemmen, og hun peger på, at kvindelige politikere ikke har noget at skamme sig over.