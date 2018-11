Guvernørkandidat vil sagsøge Georgia efter dramatisk valg

Den demokratiske guvernørkandidat Stacey Abrams erkendte fredag endegyldigt sit nederlag ved guvernørvalget i delstaten Georgia.

Hun taber dermed til den republikanske kandidat Brian Kemp.

44-årige Abrams kæmpede blandt andet for at blive USA's første sorte, kvindelige guvernør nogensinde.

Efter midtvejsvalget den 6. november har Abrams - indtil nu - nægtet at erkende nederlaget. Blandt andet fordi hun mener, at der har været problemer med valghandlingen, som kan have kostet hende stemmer.

Resultatet i dagene efter valget har været yderst tæt. Næsten fire millioner har afgivet deres stemme, og Brian Kemp står ifølge The New York Times til at vinde med knap 60.000 flere stemmer end Stacey Abrams.

Anerkender ikke valget

I en tale fredag opgav hun kampen for at vinde guvernørvalget. Hun understregede dog samtidig sin utilfredshed.

»Lad mig gøre det helt klart: Det her er ikke en tale, hvor jeg overgiver mig. For at overgive sig kræver det, at man anerkender, at en handling er retfærdig, sand og ordentlig. Som en kvinde med samvittighed og tillid kan jeg ikke anerkende det«, lyder det fra Abrams, der talte ved sin kampagnes hovedkontor.

Hun sagde samtidig, at hun vil lægge sag an mod staten Georgia for håndteringen af guvernørvalget.

»I de kommende dage anlægger vi en stor føderal retssag mod staten Georgia for den groft inkompetente ledelse af det her valg«.

Problemer ved valgsteder

Medarbejdere fra valgsteder har over for nyhedsbureauet AP blandt andet beskrevet, hvordan lange køer ved stemmeboksene i Georgia gjorde, at mange ikke fik stemt. Der var også problemer med at uddele stemmesedler til folk, der manglede eller var ved det forkerte valgsted.

Ligeledes har der været meldinger om valgudstyr, der brød sammen og skulle genstartes på valgdagen.

Valgkampen frem mod afstemningsdagen var også præget af en del dramatik.

Titusinder af vælgere modtog blandt andet et voldsomt racistisk og nedladende robo-call, et automatiseret telefonopkald, der angreb Abrams.

