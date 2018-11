May i offensiv for at vinde opbakning til brexitaftale

Den britiske premierminister, Theresa May, gik lørdag til modangreb på alle dem, der har kritiseret hendes brexitaftale, og forsøgte at vinde opbakning til den i befolkningen.

I en særlig erklæring til sine modstandere i det konservative parti siger May, at deres alternative plan for en udtræden af EU ikke duer.

I et interview med dagbladet Daily Mail afslører May, hvordan hendes mand støttede hende i de seneste hårde dage, som hun kaldte 'ret så stressende'.

Hun beskriver, at hendes mand, Philip, som hun kalder 'Klippen', havde skyndt sig at hælde en whisky op til hende, da det onsdag kom til oprør i det konservative parti.

Mens den britiske regeringsleder synes at være kommet gennem den politiske storm i denne uge, så er hendes problemer langt fra ovre.

Utilfredse grupper i hendes bagland siges at have planer om at udfordre hendes lederskab inden for få dage. De går angiveligt efter at sende hende 48 mistillidserklæringer.

Indtil videre har over 20 parlamentsmedlemmer offentligt erklæret, at de allerede har sendt en sådan erklæring.

En af dem, Mark François, klager over, at Mays aftale vil få det værste udfald, hvor Storbritannien er 'halvvejs inde og halvvejs ude'.

» Den vil aldrig komme gennem parlamentet, siger han.

May afviser kritikken, der kommer mange steder fra.

» Folk siger, at hvis man blot kunne justere en smule, så vi får en norsk aftale eller en canadisk model, vil det kunne løse problemerne med den irske grænse, men det vil det ikke. Der vil stadig være noget at diskutere der«, siger hun.

Ministre som har sagt, at de støtter Theresa May og udkastet til en aftale, vil alligevel forsøge at få ændringer igennem. Det rapporterer BBC, som henviser til blandt andre den konservative leder i underhuset, Andrea Leadsom, og miljøminister Michael Gove samt handelsminister Liam Fox.

ritzau