Flere tusind demonstrerer for abortrettigheder i Norge

Flere tusind demonstranter var lørdag på gaden i mange norske byer for at demonstrere mod en begrænsning af kvinders adgang til abort.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Den nye lovforslag begrænser kvindens rettigheder«, siger 22-årige Ine Lund, der deltog i demonstrationen, til Reuters.

»Det burde være op til kvinden selv at vælge, tilføjer hun.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB var flere end 8000 personer mødt op på pladsen foran Stortinget i Oslo.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at den norske statsminister, Erna Solberg, fra det konservative parti Høyre støtter et forbud mod den såkaldte tvillingeabort, hvor kvinder kan få fjernet det ene foster, hvis ikke kvinden ønsker at få tvillinger.

Erna Solbergs støtte kommer i et forsøg på at få Kristelig Folkeparti med Knut Arild Hareide i spidsen til fortsat at støtte regeringen, skriver NTB.

Ifølge en meningsmåling foretaget af den norske avis VG ønsker 68 procent af Norges befolkning ikke, at abortlovgivningen ændres.

