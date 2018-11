Argentina mangler udstyr til at bjærge vrag af ubåd Efter lokalisering af havareret ubåd trækker det igen op til konflikt mellem omkomnes familier og flåden.

Argentina er ikke i besiddelse af det tekniske udstyr, som kræves for at bjærge den havarerede ubåd 'ARA San Juan'.

Det erkender landets forsvarsminister, Oscar Aguad, på en pressekonference lørdag ifølge nyhedsbureauet AP, efter at marinefartøjet, der forsvandt i november sidste år med en besætning på 44 mand, er blevet fundet.

Ifølge eksperter vil det ikke alene kræve en kæmpe indsats at hive vraget op til overfladen. Det vil også koste mindst én milliard dollar.

Men familiemedlemmer til besætningsmedlemmerne, som alle formodes omkommet, ønsker ubåden hævet.

»Vi vil bede dem (myndighederne, red.) om at få den op til overfladen. Vi er nødt til at se ligene og få vished for, hvad der skete«, siger advokat Sonia Krescher, der udtaler sig på vegne af familiemedlemmer, ifølge AP.

Kritik af regering og flåde

Både flåden og den argentinske regering blev kritiseret af pårørende til besætningen i forbindelse med eftersøgningen af ubåden, i dagene efter at marinen mistede kontakt til fartøjet.

Sidste gang, flåden havde kontakt med ubåden var 15. november 2017. På det tidspunkt befandt ubåden sig omkring 450 kilometer ud for Argentinas kyst.

Tre timer senere blev der registreret en lyd, der kunne være en eksplosion i området, hvor ubåden forsvandt.

Argentinas søværn meddelte tidligt lørdag morgen dansk tid, at vragdele af den tyskbyggede ubåd er lokaliseret på over 800 meters dybde i den sydlige del af Atlanterhavet.

Delene, der fredag blev sporet af et amerikansk eftersøgningsskib ved hjælp af en fjernstyret miniubåd, ligger på havbunden næsten 700 kilometer ud for Valdes-halvøen.

Videooptagelser viser tre dele på henholdsvis 11, 13 og 30 meter.

Omkom øjeblikkeligt

I januar i år fastslog den amerikanske flåde i en undersøgelse af katastrofen, at de 44 besætningsmedlemmer omkom på et splitsekund, da ubåden imploderede.

Sammenkrølningen skete ifølge undersøgelsen på 40 millisekunder.

»Det er halvdelen af den tid, et menneske skal bruge for at opfatte en hændelse«, hed det i rapporten ifølge Maritime Danmark.

Enrique Balbi, der er kaptajn i den argentinske flåde, bekræftede på en pressekonference lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP, at skroget var 'knust indad'.

