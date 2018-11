Voldsom cyklon dræber mindst 33 personer i Indien

En voldsom cyklon har dræbt mindst 33 personer i det sydlige Indien.

Det oplyser de indiske myndigheder lørdag aften dansk tid.

Cyklonen, som har fået navnet Gaja, har forårsaget store ødelæggelser og sendt omkring 82.000 mennesker på flugt.

Fredag gik cyklonen i land ved den indiske delstat Tamil Nadu med vindstød på omkring 90 kilometer i timen og kraftigt nedbør.

Redningshold har fredag fundet 13 omkomne og yderligere 20 lig dukkede op lørdag, oplyser Edappadi Palaniswami, som er topembedsmand i delstaten.

Hovedparten af dødsfaldene skyldes oversvømmelser, kollapsede huse og elektriske stød, fortæller han videre.

Træer og elmaster rykket op

Cyklonen har forårsaget store ødelæggelser på bygninger, boliger og veje, ligesom 30.000 elmaster og mere end 100.000 træer er blevet rykket op med rode.

Et mandskab på omkring 10.000 personer arbejder på at få elektriciteten tilbage til de værst ramte områder i delstaten Tamil Nadu.

De mange tusind evakuerede har siden fredag opholdt sig i mere end 400 statsdrevne lejre, hvor de kan få lægehjælp, drikkevand og mad.

Indiens flåde har indsat to skibe og en helikopter i redningsarbejdet efter den ødelæggende cyklon.

Oversvømmelser rammer dyr og marker

Et stort antal geder, rådyr og vilde dyr har desuden mistet livet i løbet af de seneste dage på grund af stigende vandstande, oplyser Palaniswami.

Ifølge landbrugsorganisationen i Tamil Nadu er tusindvis hektar af landbrugsområder med kokostræer blevet ødelagt.

Tamil Nadu bliver jævnligt ramt af cykloner, som opstår over Den Bengalske Bugt.

Cykloner, som er betegnelsen for orkaner i den vestlige del af Stillehavet og Det indiske Ocean, opstår over havet. De er ekstremt farlige for alt, hvad der kommer i vejen for dem, hvis de når ind over land.

Her taber de dog hurtigt deres kraft, da de ikke længere får tilført energi fra havets vanddamp.

ritzau