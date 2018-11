Trump: Sørgeligt at se nedbrændt by i Californien Præsidenten oplevede en gade fyldt med smeltede biler, sorte træstumper og fundamenterne af nedbrændte huse.

Det er 'sørgeligt at se' den totalt nedbrændte by Paradise i det nordlige Californien.

Det sagde USA's præsident, Donald Trump, der lørdag er på besøg i byen.

Han var kommet for at se det område, der er raseret af skovbrande, og fuldt ud forstå omfanget af ødelæggelserne.

»Vi må arbejde hurtigt. Forhåbentlig bliver dette den sidste af de her, for det var en virkelig, virkelig slem en«, sagde præsidenten om branden i det nordlige Californien.

By omdannet til brandtomt

I Paradise er de eneste mennesker på gaderne redningsmandskab, der går omkring i de sodede murbrokker af en by, der tidligere husede 27.000 indbyggere.

»Jeg har fået fortalt, at det ikke er så slemt her som i andre områder. Nogle områder er endnu værre end dette, de er helt forkullede«, sagde Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten så blandt andet en gade fyldt med smeltede biler, sorte træstumper og fundamenterne af nedbrændte huse.

For en uge siden skrev Trump på Twitter, at dårlig skovdrift var årsagen til, at brandene i Californien var blevet så voldsomme. Det udsagn har præsidenten fået en del kritik for.

Californien kan gøre mere

Lørdag gentog han, at han mener, at Californien kan gøre mere ud af at rive det tørre krat væk i skovbundene, så ilden har mindre at tage fat i.

»Er det vores egen skyld? Virkelig?, lød et af de skilte«, som demonstranter holdt op langs en af de veje, hvor præsidentens bilkortege passerede lørdag.

Trump landede ved 10-tiden lokal tid ved Beale Air Force base nord for den californiske hovedstad, Sacramento. Her blev han mødt af guvernør Jerry Brown og af Gavin Newsom, som vælgerne tidligere på måneden valgte til Browns afløser på guvernørposten.

Begge er demokrater og er ofte stærkt uenige med Trump. Men lørdag tilbragte de dagen med præsidenten og rejste rundt i Californien for med egne øjne at se de enorme ødelæggelser, brandene har forårsaget.

Den omfattende naturkatastrofe har indtil videre kostet 76 mennesker livet, siden den første brand brød ud den 8. november. Knap 1300 er meldt savnet, oplyser myndighederne natten til søndag dansk tid.

