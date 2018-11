Ny karavane af migranter sætter kurs mod USA fra El Salvador En ny gruppe migranter fra El Salvador er søndag draget afsted mod USA, som den femte karavane siden oktober.

Mens tusindvis af centralamerikanske migranter venter i uvished ved den amerikanske grænse, har en ny migrantkaravane sat kursen mod USA.

Omkring 200 personer - herunder flere børnefamilier - er søndag rejst afsted fra El Salvador, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om den i alt femte karavane af migranter, siden den første, store karavane satte afsted den 13. oktober.

Den seneste gruppe flygter ligesom de foregående fra fattigdom og voldelige konflikter og håber på at få del i den amerikanske drøm.

Søndag er migranterne ankommet til byen Sonsonate i det vestlige El Salvador. Herfra vil de rejse til Guatemala i bus og derfra videre mod USA.

Flere af personerne i karavanen fortæller, at de ikke regner med at det bliver let at få et amerikansk visum.

»Sandheden er, at jeg ikke har noget valg, siger 36-årige Cecilia Bonilla, der er enlig mor til to små drenge«, til AFP.

»Jeg ønsker ikke at rejse, men hvad skal jeg gøre her alene med to børn. Uden hjælp fra nogen overhovedet. Og banderne, der truer os. Så vi blev nødt til at rejse«.

Lokale er vrede

De tusindvis af migranter i den første karavane, der i oktober satte afsted mod USA, kom hovedsageligt fra Honduras. I hælene på dem er fulgt flere grupper, der er blevet inspireret af den første, hvoraf mange kommer fra El Salvador.

Omkring 2500 migranter er nået til den mexicanske grænseby Tijuana, hvor mange har søgt ly i en stor sportshal, mens de bliver presset af både de mexicanske og amerikanske myndigheder.

USA's præsident Donald Trump vil ikke lukke dem ind i USA, samtidig med at borgmesteren i Tijuana, Juan Manuel Gastelum, vil af med dem. Borgmesteren mener, at borgere i byen bliver chikaneret af migranterne.

I Tijuana er også flere lokale borgere begyndt at demonstrere mod de nyankomne migranter.

ritzau