Svensk prestigesygehus undersøges for antisemitisme En overlæge er sendt på tvungen orlov, mens en advokatundersøgelse skal kaste lys over omfanget af antisemitisme på Karolinska-sygehuset i Stockholm.

Chikane af tre jødiske læger på det svenske Karolinska-sygehus i Stockholm har fået den internationale menneskeretsorganisation Simon Wiesenthal-centeret til at reagere.

Det anklager sygehusets ledelse for ikke at have taget anmeldelserne af jødehad alvorligt.

Og de har sådan set ret, erkender den fungerende sygehusdirektør Annika Tibell ifølge Svenska Dagbladet.

»Vi har handlet for langsomt i løbet af foråret og sommeren. Derefter har vi taget godt hånd om det, men jeg må indrømme, at jeg aldrig havde forestillet mig at blive indblandet i en undersøgelse om antisemitisme her på sygehuset«, siger hun.

Chef chikanerede jødiske læger

Sagen bunder i en overlæge, der lagde antijødiske billeder - såkaldte nidbilleder - og tekster på sociale medier og forsøgte at modarbejde de jødiske kolleger på sygehuset, fremgår det. Han har med udtalelser som: »Hitler fik ikke gasset alle jøder« tydeligt delt sine synspunkter over for de kolleger, der har klaget over hans adfærd.

Men det har ifølge anklagerne varet for længe, førend sygehusledelsen begyndte at tage problemerne alvorligt. Og da det endelig skete, blev der begået nye fejl.

En advokat, der repræsenterer en af lægerne, fortæller, at han af sygehusets egne jurister er beskyldt for selv at være part i sagen - en henvisning til, at advokaten selv er jøde:

»Det er usagligt, uvidende og direkte forulempende«, mener han og henviser til en mail fra sygehusets jurist, der i august skrev, at advokaten »således selv er part i sagen« om antisemitisme på sygehuset.

Det svenske advokatsamfunds generalsekretær, Anne Ramberg ,tager afstand fra at inddrage advokatens jødiske tro. Det er hende er »absurd og irrelevant« at lægge vægt på det i sagsbehandlingen.

Advokatundersøgelse sat i gang

Sygehuset er nu i gang med at få belyst forløbet gennem en ekstern advokatundersøgelse. Wiesenthal-centeret har sendt en repræsentant til Stockholm for at sikre, at sygehusledelsen - den hidtidige langsommelighed i håndteringen af sagen in mente - nu tager skridt til at imødegå lignende sager fremover.

Ifølge det svenske tidsskrift Dagens Medicin er overlægen sendt på tvungen, betalt orlov, mens undersøgelsen foregår. En anden leder har forladt afdelingen, der lokalt har haft et dårligt ry på grund af elendigt arbejdsklima.