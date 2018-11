Også i Sverige er der svindlet for millioner i udbytteskat

Sagen om svindel med udbytteskat trækker også tråde til Sverige. Ifølge nyhedsbureauet TT's undersøgelser har svindlere uberettiget fået udbetalt mindst 63 millioner svenske kroner - et beløb svarende til 46 millioner danske kroner.

Dermed er omfanget i Sverige en del mindre end i Danmark, hvor sagen menes at have kostet staten over 12 milliarder kroner.

På tværs af Europa er statskasser blevet rippet for milliarder af kroner i uberettiget refusion for udbytteskat.

Det kom frem, da den tyske redaktion Correctiv i samarbejde med en række europæiske medier inklusive DR og Politiken fremlagde omkring 180.000 hemmelige dokumenter. Komplekset er blevet kendt som 'Cum-Ex-filerne'.

TT har vist sine oplysninger til skatteekspert Torsten Fensby.

»Det er tydeligt, at Sverige har været udsat for bedrageri«, siger han til TT.

Han mener, at det svenske skattevæsen, Skatteverket, bør lave en undersøgelse af, om der findes flere tilfælde end det, som TT har fundet.

Også Leif Rosenfeld, der er tidligere skattedirektør i Skatteverket, når over for TT også til den konklusion, at svenske skatteydere er blevet bedraget.

I Danmark kæmper skattemyndighederne for at få de tabte milliarder tilbage. I alt har Skattestyrelsen stævnet cirka 420 personer og selskaber.

Blandt andet er der indgået forlig med to amerikanske pensionskasser. De giver alle de ti millioner kroner, som er blevet refunderet, tilbage. Skattevæsnet håber, at sagen vil danne skole.

Derudover er der beslaglagt for omkring tre milliarder kroner.

En af hovedpersonerne i efterforskningen er den britiske forretningsmand Sanjay Shah.

Derudover er Søik, der er kendt som Bagmandspolitiet, i gang med at rejse en eller flere straffesager.

ritzau