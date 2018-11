Fredsbudskaber fra klodens største katastrofe gør ekspert til »behersket optimist« Krigen har ramt Yemen hårdt og kan have kørt den saudiske leder, Kronprins Salman træt. Men spørgsmålet er, om krigen overhovedet standser efter små positive tegn fra de to parter.

Der kan være grund til »behersket optimisme« over de seneste meldinger fra Yemen.

Det mener Maria-Louise Clausen, der fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) har fulgt krigen i det arabiske land tæt. Her har en saudiarabisk ledet koalition kæmpet mod en yemenitisk oprørsgruppe, houthierne, siden 2015.

Men nu har Saudi-Arabien og dets allierede meddelt, at de vil standse fremrykningen mod havnebyen Hodeidah. Houthierne har svaret, at de på deres side vil indstille raket- og droneangreb mod Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

USA’s støtte er på retur

Det hele kan ifølge Clausen hænge sammen med, at saudierne mærker en svindende støtte fra deres traditionelle allierede:

»USA har markeret, at man ikke har samme tålmodighed i forhold til at lade krigen fortsætte«, siger hun.

Den amerikanske holdning til det, der er sket, er ændret i kølvandet på saudiske agenters drab på en journalist i det saudiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet - et drab, Saudi-Arabiens magtfulde kronprins Mohammed bin Salman ifølge CIA beordrede begået.

»Det har med Khashoggi-sagen at gøre. Men det hænger også sammen med, at demokraterne får mere indflydelse i USA efter valget. De har haft en kritisk holdning til den opbakning, USA har givet«.

Problemet for fred i Yemen er, at der ikke har været forhandlinger siden 2016, og at der er en absolut mangel på tillid mellem parterne, mener DIIS-forskeren. Men samtidig er kronprinsen presset og kan derfor have brug for en udvej fra den konflikt, saudierne er kørt fast i.

Det er blevet en belastning, man gerne vil afslutte. Problemet er, at man skal finde en udgang, man kan præsentere som en symbolsk sejr. Maria-Louise Clausen

»For tre og et halvt år siden gik Mohammed bin Salman ind med den forudsætning, at det ville blive en relativt kort militær internvention. Den kunne styrke ham i en intern magtkamp. Men han er mere svækket, end han har været i lang tid, og krigen har store økonomiske og symbolske omkostninger for det saudiske regime. Det er blevet en belastning, man gerne vil afslutte. Problemet er, at man skal finde en udgang, man kan præsentere som en symbolsk sejr«, finder Maria-Louise Clausen.

Kronprinsens vanskeligheder forstærkes af, at han efter at have fjernet sine konkurrenter i Saudi-Arabien har fået sig interne fjender. Samtidig er fronterne fastlåste. Der har ikke været nogen afgørende sejre for saudiernes koalition eller for houthierne.

Civile lider under krigen

Krigen er gået hårdt ud over civilbefolkningen, der er fanget mellem militsen og koalitionen. Til gengæld har den betydet, at en del aktører lever fedt og godt af krigen. Nogle militser har fået støtte fra blandt andre De Forenede Arabiske Emirater og har næppe den store lyst til at opgive den magt og indflydelse, de regionalt kan have vundet.

Så selv om krigen standser i morgen, så vil stridighederne fortsætte, blot med et andet udtryk, frygter Clausen. For hvem skal stille sig i spidsen for det krigshærgede Yemen?