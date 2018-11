Beijing river migranters huse ned: De fik to dage til at pakke - så kom bulldozerne Bystyret i Kinas hovedstad Beijing har smidt titusindvis af migrantarbejdere ud af deres boliger og revet bygningerne ned.

Centrum i den kinesiske hovedstad ligner en moderne metropol med brede veje og høje kontorbygninger og boligblokke. Men kører man mod syd til udkanten af byen, bliver man mødt af et helt andet syn. Her minder Beijing mest af alt om en krigszone. Bjerge af murbrokker ligger spredt over et kæmpe område. Så snart vinden rører sig, rejser der sig en tæt sky af gråt støv.