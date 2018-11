EU-lande vil undersøge sanktioner mod Iran efter dansk sag Der var ifølge Anders Samuelsen utvetydig opbakning i EU-regi til dansk ønske om at sondere Iran-sanktioner.

EU-landene vil undersøge muligheden for at straffe Iran eller iranere med sanktioner i forlængelse af en formodet iransk attentatplan i Danmark.

Det fortæller udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter et møde med sine kolleger i Bruxelles mandag.

» Den opbakning, som jeg har fået i dag, er jeg meget taknemmelig for. Den er fuldstændig klar. Den er fuldstændig utvetydig, og en lang række lande tog ordet, siger den danske udenrigsminister.

Han fortæller, at landene på baggrund af konklusioner fra EU's udenrigschef, Federica Mogherini, har besluttet at gå videre på teknisk niveau:

»Med udgangspunkt i den danske sag, og det vi har set tidligere i blandt andet Frankrig, har vi konkluderet, at vi skal have gang i en teknisk proces, som kan se på, hvad vi konkret kan gøre. Hvad kan vi tage af ekstra skridt? «

Mogherini sagde før mødet mandag formiddag, at det er vigtigt ikke at blande sagen i Danmark sammen med EU's holdning til den internationale atomaftale med Iran.

Sidstnævnte var også på programmet mandag, da landene drøftede, hvordan man kan afbøde negative effekter af USA's seneste sanktioner mod Iran. USA har trukket sig fra atomaftalen. EU støtter den.

»Atomaftalen skal vi forsvare. For den er i vores egen sikkerhedsinteresse. Men vi skal sende et meget klart signal til Iran om, at det er helt uacceptabelt«, siger Anders Samuelsen med henvisning til hændelsen i Danmark.

