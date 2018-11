Nissan-Renaults topchef anholdt og fyret for bedrageri

Carlos Ghosn, der står i spidsen for den enorme Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen, er blevet varslet fyret på gråt papir, efter han er blevet anholdt for bedrageri.

Det skriver flere internationale medier, deriblandt Reuters og AFP.

»Efterforskningen har vist, at Ghosn og Kelly (en anden topchef red.) har rapporteret beløb for aflønning til Tokyos børs, der var mindre end den reelle aflønning«.

»For Ghosns vedkommende er der også afdækket en lang række signifikante tilfælde af overtrædelser så som personligt brug af firmaets aktiver«, skriver Nissan i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge udmeldingerne blev undersøgelsen startet på baggrund af en whistleblower. Efterforskningen har afdækket, at Carlos Ghosn og Greg Kelly har underrapporteret deres aflønning med 44 millioner dollar - 289 millioner kroner - i perioden 2011 til 2015.

Det er angiveligt sket for at skjule deres reelle indkomster fra selskabet og skatteunddragelse.

Alliancen af Renault-Nissan-Mitsubishi er en af verdens største bilproducenter og producerer over ti millioner biler om året eller omkring hver tiende bil.

Aktier falder oven på udviklingen

Anholdelsen og fyringen har skabt dønninger helt til Frankrig, hvor Renault kommer fra.

»Det er meget tidligt at kommentere sagen. Som aktionær vil den franske regeringen fortsat være ekstremt opmærksom på stabiliteten i alliancen, hos Renault og dets ansatte«, siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Frankrig ejer 15 procent af Renault, der igen ejer 43,4 procent af Nissan.

Aktierne i Renault falder med over ti procent på børsen i Paris oven på udviklingen.

»Nissan undskylder dybt for at skabe bekymring hos aktionærerne og interessenterne. Vi arbejder fortsat med at afdække vores problemer med selskabsførelsen og handle som nødvendigt«, skriver Nissan ifølge AP.

Carlos Ghosn er i branchen kendt under kælenavnet 'Le Cost Killer' for sine evner til at nedbringe udgifterne hos Renault og Nissan.

Ghosn blev kendt i Japan, da Renault opkøbte store dele af Nissan og kastede ham ind i Nissan for at få bilproducenten på ret køl. I 2016 blev samme manøvre brugt, da Nissan købte Mitsubishi.

I Japan er Carlos Ghosn derfor blevet en meget markant skikkelse i bilindustrien.

