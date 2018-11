Demokrater går til domstol i strid om Trumps justitsminister

Tre demokratiske senatorer udfordrer præsident Donald Trumps udnævnelse af en ny justitsminister.

De tre senatorer går til en domstol, fordi de mener, at udnævnelsen af Matthew Whitaker som fungerende justitsminister er i strid med forfatningen.

Han skulle have været godkendt af Senatet, siger de tre demokrater.

Derfor vil de nu have en dommer til at fjerne Whitaker fra posten som justitsminister.

»Præsident Trump nægter senatorerne den forfatningsmæssige forpligtelse og mulighed for at gøre vores arbejde med at undersøge nomineringen af vort lands øverste embedsmand på retsområdet«, skriver senator Richard Blumenthal i en udtalelse.

Foruden Blumenthal står også senatorerne Mazie Hirono og Sheldon Whitehouse bag sagsanlægget.

Whitakers forgænger, Jeff Sessions, blev fyret af Trump den 7. november, dagen efter midtvejsvalget i USA.

Den amerikanske forfatning slår fast, at alle højt placerede embedsmænd skal godkendes i Senatet, inden de kan indsættes.

Men i sidste uge offentliggjorde justitsministeriet et notat, hvor ministeriet vurderer, at udnævnelsen af Whitaker ikke er forfatningsstridigt, fordi han kun er indsat som fungerende justitsminister.

