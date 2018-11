Flere sårede efter skududveksling ved hospital i Chicago

En politibetjent og flere andre personer er mandag eftermiddag lokal tid blevet skudt og såret af en bevæbnet gerningsmand på Mercy Hospital i området South Side i Chicago.

Det oplyser myndighederne ifølge avisen Chicago Tribune.

Politibetjenten er i kritisk tilstand, oplyser talsmand for politiet i Chicago Anthony Guglielmi.

»Han er i kritisk tilstand, men modtager fremragende behandling. Vær sød at bede for ham«, siger polititalsmanden.

I første omgang skrev politiet på Twitter, at der var tale om »adskillige ofre«. Senere blev det oplyst, at der er tale om »færre end seks personer, som er blevet skudt«.

»Betjente er i færd med at gennemsøge området. Mindst én mulig gerningsmand er blevet skudt«, siger Anthony Guglielmi.

Den bevæbnede mand blev skudt, da politiet trængte ind på hospitalet.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 15.20 lokal tid.

Der blev sendt mindst 15 ambulancer til stedet, da alarmcentralen modtog et opkald, om at en »aktiv gerningsmand« var løs. Det oplyser en talsmand for byens brandvæsen.

En ansat på Mercy Hospital fortæller til Chicago Tribune, at der lød en advarsel over højttalersystemet. Her fik alle besked på at låse dørene.

Senere blev alle evakueret fra hospitalet, og folk blev sat på busser og kørt væk fra stedet.

Myndighederne beder i øjeblikket folk om at holde sig væk fra området.

Tv-billeder på blandt andet Fox News viser flere personer forlade hospitalet til fods med deres arme i vejret.

Motivet til skyderiet er fortsat ukendt.

