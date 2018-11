Tre dræbt på hospital i Chicago: Betjent undgår at blive såret, da projektil rammer hans pistol Betjent og to andre er blevet dræbt i skyderi på et hospital i Chicago. Formodet gerningsmand er også dræbt.

Tre ofre for et skyderi mandag ved et hospital i Chicago i USA er afgået ved døden.

Skyderiet på Mercy Hospital i området South Side i Chicago begyndte, da en bevæbnet mand på hospitalets skadestue skød og dræbte en kvindelig læge, som han havde et forhold til.

Manden løb derefter ind på en anden afdeling i hospitalet og skød og dræbte en farmaceutassistent og en politimand, oplyser myndighederne.

En anden kvinde blev såret af skud. En politimand undgik at blive såret af skud, da et projektil, der var affyret mod ham, ramte hans egen pistol.

Politiet skød og dræbte den formodede gerningsmand, som havde ramt mindst fire personer med skud. Skyderiet fandt sted omkring klokken 15.20 lokal tid.

»Chicago har mistet en læge, en farmaceutassistent og en politimand. Dette rammer byens sjæl. Det var et udslag af ondskab«, siger byens borgmester, Rahm Emanuel.

Et øjenvidne, James Gray, siger til journalister, at det så ud som om, at gerningsmanden 'skød folk tilfældigt'. Det skriver nyhedsbureauet AP.

En ansat på Mercy Hospital siger til Chicago Tribune, at der lød en advarsel over højttalersystemet. Her fik alle besked på at låse dørene. Senere blev alle evakueret fra hospitalet, og folk blev sat på busser og kørt væk fra stedet.

Tv-billeder på blandt andet Fox News viste flere personer forlade hospitalet til fods med deres arme i vejret.

Det er mindre end to uger siden, at en bevæbnet mand trængte ind på en bar i Californien og skød og dræbte 12 mennesker.

Kort tid forinden - den 27. oktober - åbnede en gerningsmand ild i en synagoge i Pittsburgh og dræbte 11 mennesker, mens han råbte 'alle jøder skal dø'.

Alene i år har der været flere end 300 masseskyderier i USA, skriver nyhedsbureauet AFP.

ritzau