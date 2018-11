USA's indenrigsminister: Miljøekstremister er skyld i brandene Mens skovbrandene raser, skændes politikerne i Californien om skylden for, at det er gået så galt.

Dødstallet er nu på 79.

Antallet af savnede ved den største af de igangværende californiske skovbrande er på 699.

Og indenrigsminister Ryan Zinke giver »yderligtgående miljøaktivister« skylden for, at skovbrandene har udviklet sig til en katastrofe. Det er deres skyld, at skovene ikke er blevet drevet ordentligt, siger han. Tidligere har præsident Donald Trump været ude med en tilsvarende kritik.

»Skove har brug for en aktiv styring og kontrol. Mængden af brandbart materiale er historisk høj«, erklærer han i et radiointerview med det højreorienterede nyhedsmedie Breitbart. Årsagen er miljøforkæmpere, der ifølge ministeren har anlagt sager for at gennemtvinge, at naturen ikke bliver forstyrret.

»Vi kender årsagen. Jeg giver miljøekstremister, der gennem flere år har forhindret os i at drive skovene ordentligt, ansvaret for det her. Det her er deres skyld«, mener Ryan Zinke.

Californiens guvernør har peget på klimaforandringerne som en afgørende faktor i de brande, der har ramt delstaten.

Ekspert: Byplanlæggere har ikke tænkt sig om

Grunden til, at det er gået så galt, skal findes et helt andet sted, mener Char Miller, der er leder af miljøanalyser ved Pomona College.

Hvorfor har amter og byråd gentagne gange givet grønt lys for at bebygge områder, vi ved er brandzoner? Char Miller

»Det løser ikke noget«, siger han om skænderierne mellem politikerne og rejser i Los Angeles Times spørgsmålet: »Hvorfor har amter og byråd gentagne gange givet grønt lys for at bebygge områder, vi ved er brandzoner? Hvad enten det handler om at tillade en rockstjerne at bygge på en bakketop i Malibu eller at opføre en typehus-by for foden, er beslutningen - og konsekvenserne - de samme«.

Flere eksperter anser brandene for at blive politiserede i uhørt grad af politikere, der har travlt med at skyde skylden på det, der er sket, på andre eller på et eller andet. »Det hjælper mildest talt ikke, at man forsøger at score politiske point midt i de ulykkelige brandkatastrofer, hvis lige vi aldrig tidligere har set i calfornisk historie«, erklærer Richard Frank, der er leder af University College Davis’ center for miljølov og -politik.

Første retssag om erstatning er på vej

Brandenes opståen er fortsat en gåde, men de kan hænge sammen med fejl i elkabler. Det har ført til det første gruppesøgsmål mod et af områdets elselskaber. Til gengæld står det klart, at de blev hjulpet umanerligt godt på vej af kraftige vinde, der blæste hen over knastørre naturområder.

Foto: Jae C. Hong/AP Et ødelagt beboelseshus i Agoura Hills efter Woolsey-branden.

Ifølge den californiske styrelse for skovdrift og brandbeskyttelse, Cal Fire, går det fremad med at få kontrol over den mest ødelæggende af de igangværende skovbrande, Camp-branden. Der er i øjeblikket styr på 70 procent af branden, der bekæmpes af 4.736 brandmænd med 390 brandbiler. En anden storbrand, Woolsey-branden, er stort set inddæmmet og under kontrol af de i øjeblikket 350 brandfolk, der er på opgaven. Den har kostet tre menneskeliv.

Mangler overblik over savnede

Samlet set arbejder myndighederne med en liste på 699 savnede. Men den er meget mangelfuld, erkender man. Den bygger på henvendelser fra pårørende, der ikke kan få fat i familiemedlemmer i de brandramte områder, til opkald til alarmcentralerne fra personer, man ikke kan lokalisere mere.

»Det er ikke perfekte oplysninger, men vi anser det for at være bedre at få informationerne ud for at få gjort rede for, hvor folk er. I stedet for at vente på, at de bliver fyldestgørende, så prøver vi at få noget fremgang i arbejdet. Vi har fundet ud af, at mange ikke aner, at vi leder efter dem«, indrømmer sheriff Kory Honea fra Butte Amt ifølge CNN.

Af de 79 dødfundne er 64 foreløbigt identificerede.

Foto: Sudhin Thanawala/AP Frivillige fra El Dorado-amtets eftersøgningstjeneste leder efter omkomne i den nedbrændte by Paradise.