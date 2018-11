Danmark taber dagpengeslaget i EU - men nederlaget kan blive større endnu EU-Parlamentet mener, at man kun skal arbejde en dag i Danmark for at få ret til danske dagpenge

»Nu har vi tabt 1. halvleg, men det betyder jo ikke, at vi taber hele kampen«.

Sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, (V), i juni, da Danmark og en række andre lande tabte dagpengeslagsmålet i EU under revisionen af direktiv 883. Det direktiv, der sikrer, at man som EU-borger kan arbejde i et andet EU-land og stadig have ret til sociale ydelser.

Dengang i juni besluttede et flertal i Ministerrådet, at andre EU-borgere i fremtiden kun skal arbejde en måned i Danmark for at få ret til dagpenge. Hvis de er dagpengeberettigede. Tidligere var det tre måneder.

Ministeren satte altså sin lid til anden halvleg, men det var ingen grund til. Den blev spillet tirsdag i EU-Parlamentets Beskæftigelsesudvalg og her besluttede et flertal, at det ikke skal være en måned, men en dag, man skal arbejde i Danmark for at få ret til danske dagpenge.

Desuden besluttede parlamentsudvalget at man i fremtiden skal kunne tage dagpenge med sig i seks måneder, hvor Ministerrådet sagde tre måneder.

Nu venter den vigtige tredje halvleg

For at blive i Troels Lunds terminologi, har Danmark tabt begge halvlege. Havde det været i fodbold-verdenen, havde kampen været tabt, men i EU er der en tredje halvleg, hvor EU-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen forhandler. Den såkaldte trilog.

I denne sag ligger Kommissionen og Parlamentet tættest på hinanden. De ser det europæiske arbejdsmarked som ét arbejdsmarked, mens flere lande, heriblandt Danmark, ikke ønsker EU-indblanding i sociale forhold.

»Vi lever ikke i en social union, og det er helt afgørende for mig«, sagde Troels Lund i juni.



Folkebevægelsens Rina Ronja Kari sidder i Beskæftigelsesudvalget og stemte imod og ser ikke, at Danmark har de store muligheder for at ændre på det, der ligger nu.

»Det kan være, vi lander et sted imellem en måned og en dag«, siger Rina Ronja Kari og tilføjer, at der er langt op til den grænse på tre måneder, Danmark har nu.

Trilogen forventes at begynde i december.

Politiken forsøger at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen.