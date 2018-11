Italienske myndigheder vil inddrage redningsskibet "Aquarius" Redningsskib, der drives af Læger uden Grænser, har ifølge italiensk politi snydt med "farligt affald".

De italienske myndigheder har givet ordre til en beslaglæggelse af redningsskibet 'Aquarius', der er drevet af nødhjælpsgrupperne Læger uden Grænser (MSF) og SOS Mediterranée.

Skibet anvendes til at samle nødstedte migranter op i den centrale del af Middelhavet. Det har ifølge myndighederne illegalt skaffet sig af med farligt affald.

Skibet ligger for øjeblikket i dok i den franske havneby Marseille, så ordren om en beslaglæggelse bliver ikke umiddelbart udført.

Nyhedsbureauet Ansa skriver, at anklagemyndigheden i Catania har dokumenteret, at skibet illegalt har skaffet sig af med 24.000 kilo affald i perioden januar 2017 frem til maj 2018.

Skibets besætning bliver sigtet for at skaffe sig af med affald i forskellige italienske havne uden at udskille potentielt farligt affald fra almindeligt affald.

Dette materiale kan for eksempel være tøj, som migranter eller flygtninge har anvendt, og som for eksempel kan have været inficeret med fnat. Eller det kan have været blodige bandager eller andet medicinsk affald.

Ifølge Ansa har anklagemyndigheden også givet ordre til en beslaglæggelse af 460.000 euro, og 24 personer er ved at blive efterforsket - deriblandt adskillige MSF-ansatte.

Læger uden Grænser har appelleret beslaglæggelsen.

Organisationens danske direktør, Jesper Brix, afviser beskyldningerne om på ulovlig vis at have skaffet sig af med affald. Han kalder anklagerne 'grundløse'.

»Læger uden Grænser har fulgt og følger alle de standarder og protokoller, der eksisterer for håndtering af affald i italienske havne«.

»Vi har et samarbejde med autoriserede affaldshåndteringsselskaber i de havne, vi lægger til. Det er dem, der står for at håndtere affaldet i forhold til almindelig affald og specialaffald, som vi betaler ekstra for«, siger han.

Direktøren fortæller, at de italienske myndigheder gennem næsten to år har forsøgt at stoppe Læger uden Grænsers redninger på Middelhavet.

»Det her er så det seneste, som vi mener, er fuldstændig ubegrundet og ude af proportioner«, siger Jesper Brix.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, som har forbudt migrant-redningsskibe i italienske havne, siger derimod, at myndighedernes undersøgelser har bekræftet, at hans beslutninger har været rigtige.

»Jeg gjorde ret i at blokere disse skibe fra private organisationer. Jeg har ikke blot stoppet for menneskesmugling, men tilsyneladende også for smugling af affald«, siger han i en erklæring.

'Aquarius' har sejlet under Panamas flag, men har siden sidste måned haft forbud mod at forlade Marseille, fordi Panama har inddraget fartøjets flag.

Ifølge Jesper Brix har myndighederne i Panama oplyst til Læger uden Grænser, at flaget er inddraget efter pres fra den italienske regering.

ritzau