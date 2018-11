Mindst 40 dræbt i eksplosion ved ceremoni i Kabul

En eksplosion ved en samling af religiøse ledere i Afghanistans hovedstad, Kabul, har dræbt mindst 40, der var til stede.

Det oplyser Wahid Majroh fra sundhedsministeriet i Afghanistan til de to nyhedsbureauer AFP og Reuters.

Reuters har fået bekræftet oplysningen fra Basir Mujahid, der er talsmand ved politiet i Kabul.

»Jeg kan bekræfte oplysningerne om 40 dræbte«, siger Basir Mujahid til Reuters.

Det er ikke oplyst præcis hvilken ceremoni, der blev afholdt, da eksplosionen fandt sted. AFP beskriver det som en 'religiøs ceremoni'. Ifølge Reuters er eksplosionen sket nær et sted, hvor der fejres bryllupper.

Ifølge Wahid Majroh var en gruppe af landets ledende religiøse ledere samlet for at fejre profeten Muhammeds fødselsdag. Ud over de mindst 40 dræbte er yderligere 60 såret.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at 50 er dræbt eller såret. Det står ikke klart, hvor de har deres information fra.

ritzau