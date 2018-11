Norsk fodbolddommer tiltalt for overgreb mod 300 drenge

En norsk fodbolddommer er blevet tiltalt for seksuelle krænkelser og overgreb mod 300 drenge. Det skriver NRK.

De krænkede er fra hele Norden, blandt andet fra både Norge, Sverige og Danmark. Ifølge NRK skal flere af overgrebene være sket på internettet. Her skal manden have udgivet sig for at være en ung pige med navnene 'Sandra' og 'Henriette'.

Under disse falske identiteter har fodbolddommeren indledt seksuelle samtaler med drengene og franarret dem videoer og billeder af blandt andet onani.

Ifølge tiltalen startede overgrebene helt tilbage i 2011 og har siden fungeret på de sociale medier KIK, LINE og Skype.

I flere tilfælde har manden også mødtes med flere drenge. Her skulle der ifølge tiltalen være foregået fysiske overgreb.

Manden, der er i tyverne, er sigtet for voldtægt og såkaldt hensynsløs adfærd.

Sigtelsen kommer efter to års efterforskning. Ifølge norsk politi har den unge fodbolddommer modtaget og lagret mindst 16.463 unikke videoer.

»Han erkender de faktiske forhold i sagen, men har ikke taget stilling til sigtelsen endnu. Han har samarbejdet med politiet hele vejen og er meget ked af det«, siger mandens forsvarer, Gunhild Lærum, til NRK.

ritzau