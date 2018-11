Mor kaster baby ud fra brændende boligblok i Dallas

Flere beboere i en etageejendom i Dallas i Texas undslap tidligt onsdag morgen lokal tid en brand ved at hoppe ud fra vinduer på tredje sal og ned på madrasser, og en kvinde lod sin baby falde ned i favnen på en person på gaden.

Det skriver det lokale medie Dallas Morning News.

Inden slukningskøretøjer ankom til bygningen, havde beboere i ejendommens nederste etager hevet madrasser ud på gaden.

Mindst fem personer blev set hoppe ud fra vinduer på tredje sal.

Deres fald blev afbødet af madrasserne, og ingen er komme til skade i branden, oplyser en talsmand for brandvæsnet i Dallas ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge Dallas Morning News tog en kvinde et drastisk valg ved at lade sit lille barn falde ned mod en mand - den 21-årige Byron Campbell - der var kørt over til bygningen for at hjælpe, da han så den stå i flammer.

»Den unge mor holdt sin baby og skreg: 'Kan nogen gribe min baby?'«, siger Campbell til mediet.

»Stol på mig. Jeg griber hende«, svarede han.

Moren og hendes barn blev bragt på hospitalet, men de har kun fået overfladiske skrammer.

Ifølge en beboer ved navn Charlie Wilson, der som den første alarmerede brandvæsnet kort efter klokken syv om morgenen, var det hårrejsende at se moren slippe sin baby.

»Det var simpelthen skræmmende, men i den slags situationer er du nødt til at have en eller anden form for tillid til denne verden. Du må tro på menneskelig venlighed«, siger han til Dallas Morning News.

Samtlige 24 lejligheder i ejendommen blev ødelagt af flammerne. Allerede onsdag eftermiddag er bygningen blevet jævnet med jorden af bulldozere, skriver Dallas Morning News.

Det er endnu ikke fastlagt, hvad der udløste branden, men ifølge Dallas Morning News har de omkring 40 beboere tidligere klaget til myndighederne over mangelfuld brandsikring af ejendommen.

ritzau