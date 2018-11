Det er svært at opdrive nogen, der tror på en politisk fremtid i Theresa May — hvorfor bliver hun så?

Det er egentlig utroligt, at hun stadig gider. At hun ikke for længst har taget sig gode tøj, sine pæne sko og sagt: I kan rende mig.

Hun har et flertal imod sig i Parlamentet. Hun har store dele af sit eget parti imod sig, flere har prøvet at få hende afsat, og de, der er med hende, skilter ikke med det. Hun hånes i medierne og udskriges som en idiot. Hun presses fra alle sider. Hendes ministre forlader hende og smækker med døren. Hun er ’tålt’ i EU, men heller ikke mere, for de øvrige stats- og regeringschefer er trætte af at høre på hende.

Alligevel bliver hun siddende, Theresa May, Storbritanniens 62-årige premierminister.

I dag skal de øvrige EU-chefer nikke til den skilsmisseaftale, hun møjsommeligt har fået strikket sammen med EU’s Brexit-forhandlere Og de skal også nikke til den mere gummiagtige aftale, hun og EU har indgået om retningslinjerne for det fremtidige samarbejde. Det er, som i livets andre svære forhold, henlagt til kategorien ’det taler vi om senere’ og skal først forhandles i dybden, når Storbritannien er gået ud af EU.

Og Theresa May måske er fortid. Theresa May er med til mødet i dag, men kun i en time.

Som en mangeårig britisk EU-diplomat sagde til en middag i Bruxelles for et par måneder siden, henkastet og bare nøgternt konstaterende:



»30. marts går Theresa May så af«.

Altså dagen efter at Storbritannien formelt er gået ud af EU. I London er det tilsvarende svært at opdrive nogen, der tror på en politisk fremtid i Theresa May. Selv siger hun intet. Det gør man jo ikke.

Men nu sidder hun der og siger til folk, der er tæt på hende: Hun bliver siddende og gør sit arbejde færdig. For sådan er hun.

Katie Perrior er en erfaren kommunikationsekspert, som Theresa May i 2016 gjorde til den første kvindelige spindoktor i 10 Downing Street. Perrior stod bag Boris Johnson i 2008, da han, helt usædvanligt for en konservativ, blev borgmester i det ellers røde London.

Det er svært at finde to større modsætninger end Boris Johnson og Theresa May. Han var frontfigur i Brexit-kampagnen, hun ville blive i EU og stemte Remain. Han var hendes minister, ser i dag sig selv som et godt bud på hendes efterfølger og er virkelig gået til stålet i kritikken af hende.

Som så mange andre. Så hvorfor bliver hun siddende?

»Det gør hun, fordi hun har fået en opgave og ser det som sin pligt at levere det bedste, hun overhovedet kan. Og hun kan gøre det, fordi hun ikke lader sine følelser komme i vejen for at gøre det, hun synes er det rigtige. Hun kan sagtens adskille de to ting«, siger Katie Perrior.

»Hun har stamina«.

Det var også det, departementschef Christian Kettel sagde om Helle Thorning-Schmidt, da hun stoppede som statsminister. At hun havde stamina. Og det var det, Donald Trump sagde, at Hillary Clinton ikke havde, da de to kæmpede om posten som USA’s præsdient i 2016. Stamina.

Udholdenhed. Evnen til at blive ved, når det går op af bakke. Når det gør ondt. Når det er surt.

»Og så gør hun det grundlæggende ikke for sin egen skyld. Hun er meget opmærksom på, at med magten kommer ansvarligheden. Mens flere af hendes forgængere har været mere optagede af magten i sig selv. Det er hun ikke. Magt uden formål eller retning er destruktivt i hendes øjne«, siger Katie Perrior.

Dyre billige point

Hun forlod Downing Street 10 i april sidste år. Det var aftalen fra begyndelsen: At Katie Perrior ville blive der indtil valget, og hvis ikke Theresa May havde ladet sig friste af gode meningsmålinger og udskrevet lynvalget i 2017, havde hun nok stadig haft sin spindoktor. Hun havde nemlig ikke behøvet at udskrive valg før til næste år.



Alligevel gik Theresa May, stik mod sin natur, i foråret 2017 efter de billige point og udskrev valg. Det kom til at koste hende dyrt. Ligesom det kom til at koste hendes forgænger, David Cameron, dyrt at sætte alt på et bræt og udskrive en Brexit-afstemning på en aftale, han viste sig ikke at have flertal for.