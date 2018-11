Tidslinje: Tre svenske partiledere har løbet panden mod muren i jagten på statsministerposten

Torsdag 22. november står det klart, at tredje sonderingsrunde heller ikke har givet noget resultat. Formand for Centerpartiet Annie Lööf har ikke kunnet samle og danne en regering og giver nu opgaven videre.

Formanden for den svenske Riksdag, talman Andreas Norlén, pegede torsdag 15. november på Annie Lööf, som ny forhandlingsleder i forsøget på at få løst dødvandet i svensk politik.

Da det endnu ikke er løst, skal Andreas Norlén nu vælge det næste skridt i processen.

Processen har indtil videre bestået af tre sonderingsrunder og én afstemning.

Læs her om forløbet med at finde den kommende svenske statsminister:

* Valget i Sverige 9. september endte med, at Socialdemokraterna blev det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna nummer tre.

* Ingen af blokkene fik parlamentarisk flertal, og ingen af partierne vil samarbejde med Sverigedemokraterna.

* 2. oktober fik Moderaternas leder, Ulf Kristersson, to uger til at finde et regeringsalternativ, som kunne få Riksdagens tilslutning.

* Det lykkedes ikke Kristersson, og mandag 15. oktober gik opdraget videre til Socialdemokraternas leder og fungerende statsminister, Stefan Löfven.

* Löfven fik frist til mandag 29. oktober, men måtte også kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering.

* 5. november besluttede talmannen, at Moderaternas leder igen skulle forsøge at danne regering.

* På et fælles pressemøde 12. november oplyste talmannen, Andreas Norlén, og Ulf Kristersson, at Norlén har nomineret en regering med Moderaterna og Kristdemokraterna til Riksdagen.

* Onsdag 14. november stod det klart, at der ikke var flertal for denne konstellation. 154 stemte for, men 195 stemte imod.

* Torsdag 15. november pegede talmannen på Centerpartiets leder, Annie Löof, der blev den tredje partileder, som gjorde forsøget på at danne regering. Hun fik i første omgang en uge til sine sonderinger.

* Torsdag 22. november har Annie Lööf oplyst talman Andreas Norlén, at hun ikke har kunnet danne en regering.

* Andreas Norlén skal nu bestemme det næste skridt.

* Hvis Riksdagen fire gange stemmer en mulig ny regering ned, skal der udskrives valg, såkaldt extraval. Det skal holdes senest tre måneder efter sidste afstemning i Riksdagen.

Kilder: Riksdagen, SVT og TT.

Ritzau