Politikens korrespondent i Sverige: »Der er ingen fortilfælde for det her. Det plejer at tage seks dage at danne en regering« Torsdag mislykkedes det for fjerde gang at danne en regering i Sverige. Meningsmålingerne viser, at der ikke vil blive rykket synderligt på valgresultatet fra september. Derfor vurderer korrespondent Kristina Olsson, at et ny valg ikke står for døren.

Formanden for det svenske Centerpartiet, Annie Lööf, meddelte på et pressemøde torsdag formiddag, at hun opgiver at samle og danne en regering. Hun er den fjerde forhandlingsleder, som nu må kaste håndklædet i ringen, siden svenskerne gik til valg 9. september.

Ifølge Politikens korrespondent i Sverige, Kristina Olsson, som deltog på pressemødet, er situationen låst.

»Man har prøvet alternativer af de sidste par måneder, men er sådan set ikke kommet tættere på en regering«, siger Kristina Olsson: »Det er stadig en meget fastlåst situation«.

To gange har Moderaternas leder, Ulf Kristersson, været udpeget til at lede forhandlingerne, en gang har Socialdemokraternas leder og fungerende statsminister, Stefan Löfven, forsøgt og nu altså Centerpartiets Annie Lööf.

De store partier får skylden

På pressemødet torsdag formiddag lagde Annie Lööf en stor del af skylden for den fastlåste situation på de to største partier i Sverige, Socialdemokratiet og Moderaterne.

»Annie Lööf sagde på pressemødet, at de to store og traditionelt regeringsbærende partier har svært ved at træde et skridt tilbage og se sig selv som ikke styrende«, siger Kristina Olsson.

»Sverige har ikke erfaringer med den her situation. Det har altid været et af de to største partier, der har haft statsministerposten, bortset fra en gang i 1970-érne. For Socialdemokraterne er det ikke en mulighed, at Anni Lööf skulle kunne blive statsminister i en liberal-socialdemokratisk regering. Den mulighed foreligger ikke, og det samme gælder Moderaterne«.

Et mudret valgresultat

Det svenske valg endte med, at Socialdemokraterna blev det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna nummer tre. Ingen af blokkene fik parlamentarisk flertal, og ingen af partierne vil samarbejde med Sverigedemokraterna.

»Der er ingen fortilfælde for det her. Det plejer at tage seks dage at danne en regering. På den måde er svensk politik meget mere firkantet end i Danmark, hvor man er vant til at lave løsninger henover midten, så derfor er det her en helt ny oplevelse for de svenske politikere«.

Hvad vurderer du, at der kommer til at ske nu?

»Personligt tror jeg ikke, at der står et ekstravalg for døren«, siger Kristina Olsson: »Jeg tror, at formanden, Andreas Norlén, vil prøve til det sidste at få dannet en regering. Der er heller ingen partier, der ønsker et ekstravalg, måske bortset fra Sverigedemokraterna, for de målinger der er lavet rykker stort set ikke på valgresultatet«.

»Så min vurdering er, at Stefan Löfven nu får til opgave at prøve en gang til«, siger hun.

Et ekstravalg skal udskrives, hvis Riksdagen fire gange stemmer en mulig ny regering ned, men indtil videre har der kun været én afstemning.

»Formanden har sagt, at han forventer en afstemning mere før jul, så jeg tror ikke på et ekstravalg lige nu«.

Svenskerne ryster på hovedet

Hvordan tager svenskerne generelt den fastlåste situation?

»Mange svenskere mener, at nu må de se at komme videre«, siger Kristina Olsson:

»Også fordi, man ude i kommunerne har været i stand til at finde løsninger på trods af nogle lige så brogede valgresultater. Nogle steder har de kunne holde Sverigedemokraterna helt ude, andre steder har de indgået en form for samarbejde med dem. I modsætning til Riksdagen har man der været i stand til at tale sammen«.

Den manglende regeringsdannelse skal ses i lyset af de problemer, som Sverige står overfor, blandt andet boligkrise, manglende tryghed, kriminalitet og mange flygtninge, der gerne skulle ud på arbejdsmarkedet.

»Der er et stort behov for reformer, og derfor ryster mange svenskere på hovedet og siger: kom nu videre«.