Theresa May: Brexit er begyndt

Premierminister Theresa May siger i en erklæring uden for Downing Street 10, at brexit er begyndt, og at en fælles erklæring er udarbejdet af EU og den britiske regering.

Ifølge May er en endelig brexitaftale nu inden for 'vor rækkevidde'. 'Dette er det rigtige for Storbritannien', siger hun og tilføjer: 'Dette er, hvad briterne stemte for ved folkeafstemningen'.

»Aftalen, som vi har opnået, er mellem Storbritannien og EU-Kommissionen. Det er nu op til de 27 ledere af de andre 27 medlemslande at gennemgå aftalen i dagene op til det særlige EU-topmøde søndag«, siger May.

»Den britiske befolkning ønsker at få dette afgjort. Briterne ønsker en god aftale, som kan bringe os ind på en kurs mod en lysere fremtid«, siger den britiske regeringsleder videre.

May siger videre, at hun har haft drøftelser med Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, og hun udtrykker tiltro til, at spørgsmål vedrørende Gibraltar vil blive løst.

Storbritannien og EU erklærede sig tidligere torsdag enige om et udkast til en politisk erklæring om rammerne for det fremtidige forhold, når briterne forlader unionen.

EU-præsident Donald Tusk meddelte på Twitter, at han har sendt udkastet, der lægger op til et tæt handelssamarbejde, rundt til medlemslandene.

Den politiske erklæring udgør sammen med en udtrædelsesaftale de skilsmissedokumenter, som EU-landene og Storbritannien skal blive enige om, hvis de skal undgå, at Storbritannien ryger ud af unionen med et brag efter 29. marts 2019.

EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, præsenterede i sidste uge et udkast til udtrædelsesaftalen. Den fylder 585 sider, og den har siden været mål for kritik - men også lidt tilfredshed - fra begge sider.

