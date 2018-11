Succes eller 26 siders kamouflage: May og EU er klar med en plan for tiden efter Brexit

I noget nær sidste øjeblik lykkedes det torsdag delegationerne fra Storbritannien og EU at nå til enighed om et udkast til en aftale om det fremtidige forhold mellem parterne, efter at briterne 29. marts næste år forlader unionen.

EU’s chefforhandler for Brexit, Michel Barnier, præsenterede i sidste uge et udkast til selve skilsmissen på hele 585 sider. Ved siden af den, skilsmisseaftalen, blev der også lavet et udkast til den fremtidige aftale. En politisk erklæring, der bygger oven på skilsmisseaftalen, og som skal lægge grunden til de forhandlinger, der skal føres, når Storbritannien er ude af EU til næste år. Det er altså først fra april næste år, man skal begynde at forhandle om fremtiden – på baggrund af den erklæring, der blev enighed om torsdag eftermiddag.

Den ny erklæring fylder blot 26 sider og få minutter efter, at EU-præsident Donald Tusk glædestrålende havde meddelt på Twitter, at aftalen var i hus, begyndte det britiske punds værdi at stige og en vis politisk lettelse at brede sig i Europa.

»Dette er den rigtige aftale for Storbritannien. Den leverer tilfredsstillende i forhold til vores afstemning om Brexit. Den giver os kontrollen over vore grænser, vores penge og vores love tilbage. Og det vel at mærke, mens den også beskytter arbejdspladser, sikkerhed og integriteten i Storbritannien ... Jeg er fast besluttet på at få den gennemført«, sagde den britiske premierminister, Theresa May.

I Storbritannien var glæden dog til at overse, da Theresa May fremlagde aftalen i Underhuset og her kunne konstatere præcis det samme, som med skilsmisseaftalen: Flertallet er imod hende.

Men i Berlin var der lettelse:

»Jeg vil gøre alt for, at vi kan opnå en aftale. Et rodet Brexit vil være det værste, der kan ske for både vores fælles økonomi og den mentale tilstand i vores fremtidige forhold. Vi er kommet langt, men der venter helt sikkert talrige diskussioner, især med Storbritannien«, sagde Angela Merkel.

Fiskeriforhandlinger er udsat

Ifølge Financial Times er hensigten at bevare et tæt handelssamarbejde mellem EU og Storbritannien, efter at Storbritannien har forladt EU.

»Parterne er enige om at udvikle et ambitiøst, vidtfavnende og balanceret økonomisk partnerskab«, skriver Financial Times efter at have læst erklæringen.

Fra EU’s side lægges der vægt på, at der er opnået enighed om, at briterne fremover skal respektere reglerne om statsstøtte efter udtrædelsen, så de ikke kan give virksomheder unfair konkurrencefordele.

For Danmark er det bemærkelsesværdigt, at forhandlingerne om, hvorvidt danske fiskere skal kunne fiske i britisk farvand efter samme regler som nu, er udskudt til 1. juli i 2020. Så indtil da kan fiskeriet fortsætte som nu.

Det har længe været aftalt, at Storbritannien får en overgangsperiode til at komme ud af EU. Den skulle oprindeligt slutte nytårsaften 2020, men den kan forlænges udover 2020, hvis man ikke kan blive enige.

Stor knast ligger allerlængst sydpå

Lørdag kommer Theresa May til Bruxelles og holder møde med Kommissions-formand Jean-Claude Juncker. Inden de øvrige 27 EU-landes ledere søndag mødes til ekstraordinært topmøde for at godkende skilsmisseaftalen og den politiske erklæring om det fremtidige samarbejde.

En af de store knaster i skilsmisseaftalen ser ud til at befinde sig allerlængst mod syd i Europa.