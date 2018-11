Succes-aftale eller 26 siders kamouflage: Sidste øjebliks-gennembrud for Brexit blev lynhurtigt lækket

I noget nær sidste øjeblik lykkedes det torsdag delegationerne fra Storbritannien og EU at nå til enighed om et udkast til en aftale om de fremtidige forhold mellem parterne efter, at briterne næste år forlader unionen.

EUs chefforhandler for Brexit, Michel Barnier, præsenterede i sidste uge et udkast til udtrædelsesaftalen på hele 585 sider. Udkastet er siden blevet kritiseret fra begge sider. Nu foreligger den i en nedbarberet version på blot 26 sider og denne gang var modtagelsen langt mere positiv.

Aftale straks lækket

Få minutter efter, at EU-præsident Donald Tusk glædestrålende på Twitter meddelte, at aftalen var i hus, blev dele af aftalen lækket. Indholdet og det faktum, at der er en aftale fik straks det britiske punds værdi til at stige og en vis politisk lettelse til at gå gennem Europa.

»Dette er den rigtige aftale for Storbritannien. Den leverer tilfredsstillende i forhold til vores afstemning om Brexit. Den giver os kontrollen over vore grænser, vores penge og vores love tilbage. Og det vel at mærke, mens den også beskytter arbejdspladser, sikkerhed og integriteten i Storbritannien.... Jeg er fast besluttet på at få den gennemført«, sagde den britiske premierminister, Theresa May, i en udtalelse torsdag eftermiddag.

Også hendes tyske kollega, kansler Angela Merkel, er lettet, men mere skeptisk i forhold til det videre forløb.

»Jeg vil gøre alt for, at vi kan opnå en aftale. Et rodet Brexit vil være det værste, der kan ske for både vores fælles økonomi og den mentale tilstand i vores fremtidige forhold. Vi er kommet langt, men der venter helt sikkert talrige diskussioner, især med Storbritiannien«, sagde Angela Merkel i Berlin til en konference for erhvervsfolk.

Fiskeriforhandlinger er udsat

Ifølge de oplysninger, der er lækket fra aftalen og som blandt andet har fundet vej til Fiancial Times, er hensigten at bevare et tæt handelssamarbejde mellem EU og Storbritannien. Også told skal der være enighed om.

»Parterne er enige om at udvikle et ambitiøst, vidtfavnende og balanceret økonomisk partnerskab«, skriver Financial Times efter at have læst i aftalen.

Fra EU’s side er det glædeligt, at der er opnået enighed om, at briterne fremover skal respektere reglerne om statsstøtte efter udtrædelsen, så de ikke kan give virksomheder unfair konkurrencefordele. For Danmark er det bemærkelsesværdigt, at forhandlingerne om, hvorvidt danske fiskere skal kunne fiske i britisk farvand efter samme regler som nu, er udskudt til 1. juli i 2020. Så indtil da kan fiskeriet fortsætte som nu.

Endelig kan Storbritiannien angiveligt også få forlænget sin overgangsperiode på vej ud af EU i op til to år. Med andre ord skal skilsmissen i så fald først være endeligt gennemført senest i 2023.

På søndag skal de 28 EU-lande godkende aftalen på et ekstraordinært møde i Bruxelles. Ender det med enighed, bliver skilsmissen gennemført 29. marts 2019, vel at mærke hvis det britiske parlament godkender aftalen. Største knast udover de udsatte fiskeriaftaler ser ud til at befinde sig allerlængst mod syd i Europa.