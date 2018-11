Trump truer med at lukke grænsen mod Mexico Trump har givet soldaterne ved grænsen til Mexico grønt lys til at skyde, hvis situationen kræver det.

Grænsen mellem USA og Mexico kan blive lukket på ubestemt tid, hvis situationen med de tusinder af migranter, der har kurs mod USA, kommer 'ud af kontrol'.

Det kan ske, 'hvis det kommer til et niveau, hvor vi mister kontrollen eller vores folk begynder at komme til skade', siger den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag.

I givet fald vil 'hele grænsen' blive lukket, hævder Trump.

En karavane af migranter har i flere uger været på vej fra Mellemamerika op gennem Mexico med kurs mod USA.

Trump har beordret tusinder af soldater til grænsen for at hjælpe med at bevogte den.

Han siger også, at det vil være 'o.k.' for de amerikanske soldater at skyde for at dræbe, hvis det bliver nødvendigt.

»Hvis de bliver nødt til det, anvender de dødeligt magt. Jeg har sagt o.k., men håber, at de ikke bliver nødt til det«, siger Trump.

»Jeg har ikke noget valg. Vi har at gøre med barske folk«, tilføjer Trump til journalister i Palm Beach, Florida, hvor han tilbringer den amerikanske højtid thanksgiving torsdag.

Uenighed om grænsesikkerhed kan endda føre til uenigheder om budgettet, hvilket risikerer at lukke regeringsapparatet ned.

»Kan der komme en nedlukning? Der kan der helt sikkert, og det vil handle om grænsesikkerhed, som en mur er en del af, siger Trump.

Et af hans vigtigste løfter under valgkampen i 2016 var at bygge en mur langs grænsen til Mexico for at forhindre indvandring og narkosmugling.

Trump har flere gange tidligere stillet et ultimatum om sin grænsemur. Men selv da hans eget republikanske parti havde magten i begge kamre i Kongressen, lykkedes det ham ikke at komme igennem med det.

Nu har Demokraterne flertal i Repræsentanternes Hus og ventes ikke at bakke op om Trumps krav om en mur.

ritzau