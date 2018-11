Forgiftet betjent spredte Novichok ud i hele hjemmet - nu har familien mistet alt Den britiske politibetjent Nick Bailey, der blev forgiftet med Novichok under angrebet på den tidligere russiske dobbeltspion Sergei Skripal og hans datter Yulia Skripal, har været tvunget til at vinke farvel til alt, han og familien ejede.

»Det har været følelsesmæssig mishandling. Det har taget længere tid at kapere, fordi vi også har været igennem alt det andet. Vi har ikke blot mistet vores hus, vi har mistet alle vores ejendele. Alle børnenes ting har vi mistet, bilerne har vi mistet. Vi har mistet alt«.

Det fortæller politibetjenten Nick Bailey til britiske BBC. Det er første gang, han udtaler sig om det giftangreb, der har gjort, at han og hans familie har mistet alt, de ejede.

Den britiske politibetjent Nick Bailey, der blev smittet med nervegiften Novichok. »Mine pupiller var som nålestik, og jeg var meget varm og svedig«, fortæller han. Foto: Wiltshire Police/AP

Søndag 4. marts 2018 blev Bailey forgiftet med samme gift, der var planlagt til at ramme den tidligere russiske dobbeltspion Sergei Skripal og hans datter Yulia Skripal. De to blev fundet livløse på en bænk i den engelske by Salisbury.

Begge viste sig at være forgiftede med den ekstremt dødelige gift Novichok, begge overlevede, og uden at vide det blev Bailey også forgiftet, mens han var på arbejde. Giften sad på håndtaget ind til Sergei Skripals hus, som han var udsendt på opgave til sammen med to kolleger. Bailey åbnede døren.

Det er nok stress og træthed

Da Bailey kom hjem til sin familie, har han uvidende båret giften rundt i sit hjem, så familien nu har været tvunget til at vinke farvel til hus og samtlige ejendele.

Fysisk føler den 38-årige politibetjent, at han er kommet sig ganske fint trods de kritiske omstændigheder og takket være lægernes indsats. Men de psykiske ar, som oplevelsen har påført både ham og hans familie, er ’en anden historie’, som han formulerer det.

Det var først efterfølgende, at der blev fundet en parfumeflaske i en skraldespand nærved, der indeholdt Novichok, og at man opdagede, at håndtaget til Sergeis hus var blevet sprayet. Først flere timer efter besøget mærkede Bailey, at noget ikke helt var, som det skulle være. Han begyndte at få det meget skidt.

»Mine pupiller var som nålestik, og jeg var meget varm og svedig. Til at starte med tænkte jeg, at jeg bare var træt og stresset«, siger den 38-årige politibetjent til britiske BBC.

Erkendelsen

Tirsdag, altså omkring to dage efter besøget i Sergei Skripals hus, havde Bailey det så dårligt, at han akut blev kørt til hospitalet.

»Det var forfærdeligt, jeg var forvirret, og jeg vidste ikke, hvad der skete. Det hele var virkelig, virkelig skræmmende«.

Mens lægerne straks gik i gang med at finde den rette modgift, vidste man på daværende tidspunkt endnu ikke, hvad der præcist havde forgiftet Nick Bailey, Sergei Skripal og Yulia Skripal.

Da Bailey fik at vide, at han var blevet forgiftet med Novichok, mærkede han frygten for det ukendte, forklarer han.

»Novichok er så farlig en ting at have i sit system, og jeg vidste jo, hvor hårdt de to andre havde haft det og kæmpet. Jeg var rædselsslagen«.

Stadig usikkerhed

Bailey var ved bevidsthed hele vejen gennem sin behandling, der både var smertefuld og stressende. Han fik flere indsprøjtninger, fem-seks på samme tid i armene. Efter et stykke tid følte han sig fysisk helt følelsesløs.

Det tog to uger for forskerne at finde ud af, hvordan Sergei Skripal og Nick Bailey var blevet smittet med Novichok. Bailey ved dog stadig ikke, hvordan nervegiften trængte igennem de sikkerhedshandsker, han bar under opgaven.

»Måske har jeg justeret min maske og beskyttelsesbriller, mens jeg var i huset og havde handskerne på, hvor giften sad. Men jeg ved det ikke«.

To russiske efterretningsofficerer, der går under navnene Alexander Petrov og Rusland Boshirov, menes ifølge de britiske myndigheder at stå bag angrebet på opdrag fra regimet i Moskva. Begge har nægtet.