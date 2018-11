Filippinere vil se på social dumping efter chaufførsag i Danmark

En sag om 16 filippinske chauffører, som arbejdede og levede under kritiserede forhold hos Kurt Beier Transport, skaber røre i Filippinerne.

Her vil senatet nedsætte en undersøgelse, der skal se nærmere på social dumping af filippinere, der arbejder i udlandet.

Det skriver TV2, der citerer det filippinske medie Manila Bulletin.

Senatet vil undersøge omstændighederne, der ligger bag de miserable arbejdsforhold, som de filippinske chauffører oplevede i Padborg i Danmark sidste måned.

Det er senator Joel Villanueva, der står i spidsen for undersøgelsen og skal se sagen nærmere an.

Han definerer social dumping som en praksis, der finder sted, når 'multinationale og højtlønnede lande søger at nedsætte deres driftsomkostninger og undgå juridiske begrænsninger ved at ansætte underentreprenører fra lande med lavere gennemsnitsløn'.

»Det er frustrerende at vide, at nogle af vores filippinske arbejdere blev lovet bedre muligheder og i stedet blev stærkt underbetalt, mishandlet og misbrugt«.

»Ingen filippinske arbejdere og særligt ikke dem, der arbejder væk fra deres familier, fortjener at blive gjort til ofre for denne krænkende adfærd i bytte for deres hårde arbejde og deres ofre«, siger Villanueva til Manila Bulletin.

Det var Fagbladet 3F, der afslørede forholdene for chaufførerne, der kom frem i sidste måned.

På flere billeder fra en lejr i Padborg fik man indtrykket af kummerlige forhold, og samtidig kom det frem, at flere af de filippinske chauffører blev betalt helt ned til 15 kroner i timen.

Firmaet bliver efterforsket for menneskehandel, og politikere fra flere partier har kritiseret forholdene.

ritzau