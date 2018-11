Trump lufter muligheden for sit første besøg i Afghanistan

USA's præsident, Donald Trump, antyder torsdag muligheden for et besøg i Afghanistan. Samtidig lader han forstå, at USA er midt i 'meget stærke' fredsforhandlinger i Afghanistan. Men han kan ikke sige, om de vil bære frugt.

»Jeg tror virkelig, at afghanerne er trætte af at kæmpe«, sagde Trump til journalister efter en telefonisk tale til de amerikanske tropper i Afghanistan i forbindelse med den amerikanske højtid thanksgiving.

»Vi taler om fred, og vi må se, om det sker. Vi har forhandlinger i gang. Jeg ved ikke, om de ender succesfuldt, sikkert ikke. Hvem ved? Måske, måske ikke«.

Trump har i sine to år som præsident endnu ikke besøgt landet, hvor USA's hidtil længste krig udspiller sig. Men i den telefoniske tale luftede han muligheden.

Til en udsendt general sagde Trump, at de to vil ses igen i USA - 'eller måske jeg endda ser dig derovre (i Afghanistan, red.)'.

Kritik af at undlade at besøge konfliktzoner

Ved det efterfølgende pressemøde blev Trump spurgt af journalister, om han havde en fornemmelse af, hvornår han vil aflægge sit første visit i Afghanistan.

»Det har jeg, men jeg vil ikke sige det til jer. I er de sidste, jeg kan sige det til«, lød svaret fra Trump.

Trump er blevet kritiseret for i sine to år som præsident at have undladt at besøge konfliktzoner.

De foregående amerikanske præsidenter har i deres rolle som øverstkommanderende rutinemæssigt besøgt udsendte amerikanske tropper.

Søndag sagde USA's særlige udsending i Afghanistan, Zalmay Khalilzad, at han håber på en fredsaftale senest 20. april, hvor der er varslet præsidentvalg i Afghanistan.

I løbet af den sidste måned har Taliban-ledere to gange mødtes med Khalilzad i Qatar.

Meldingen fra Taliban lyder dog, at møderne med Khalilzad er endt uden enighed, og at Taliban ikke har accepteret 20. april som tidsfrist for en fredsaftale.

USA har omkring 14.000 soldater udsendt til Afghanistan.

ritzau