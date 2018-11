Clinton opfordrer til strengere indvandringspolitik i EU Hillary Clinton "beundrer" Europas generøsitet over for indvandrere, men det er ikke vejen frem, mener hun.

Højrepopulismen i Europa kan kun overvindes, hvis Europa indfører en strengere indvandringspolitik.

Det siger den forhenværende præsidentkandidat i USA Hillary Clinton i et interview med den britiske avis The Guardian:

»Jeg mener, at Europa må få kontrol over indvandringen, fordi det var det, der tændte flammen«, siger Clinton til den britiske avis.

Interviewet indgår i en artikelserie om populisme, hvori den tidligere premierminister i Storbritannien Tony Blair og den italienske politiker Matteo Renzi også medvirker.

De er alle enige om, at den øgede indvandring skaber store udfordringer for det internationale samarbejde.

Hillary Clinton 'beundrer' ledere som Tysklands kansler, Angela Merkel, men mener ikke, at det er vejen frem at åbne op for flere indvandrere i Europa.

»Jeg beundrer generøsiteten og medmenneskeligheden hos ledere som Angela Merkel, men jeg mener også, at Europa har gjort sit«, siger Clinton.

»Nu er det på tide at sende et budskab om, at Europa ikke længere kan give indvandrere et tilflugtssted eller støtte. Ellers vil indvandringen fortsætte med at være et problem for mange mennesker«, tilføjer hun.

I artikelserien 'Hvorfor vi tabte, og hvordan vi kæmper os tilbage' kalder Hillary Clinton Storbritanniens udmeldelse af EU for 'den største økonomiske selvskade', et land nogensinde har begået.

Både brexit og valget af USA's nuværende præsident, Donald Trump, skyldes problemer med indvandring, mener hun.

Indvandringsdebatten tog for alvor til i USA og Europa under flygtningekrisen i 2015, som blandt andet blev udløst af borgerkrigen i Syrien.

Året efter tabte Hillary Clinton det amerikanske præsidentvalg til Donald Trump, som førte en indvandringskritisk kampagne.

ritzau