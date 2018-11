Bevæbnede mænd angriber Kinas konsulat i Karachi

Fire bevæbnede mænd har fredag morgen forsøgt at trænge ind på det kinesiske konsulat i den pakistanske havneby Karachi.

Mændene er drevet på flugt, men forinden nåede de at dræbe mindst to politifolk, mens en sikkerhedsvagt er hårdt såret efter at være ramt af skud. Det oplyser Javaid Alam Odho fra byens politi til nyhedsbureauet AFP.

Gerningsmændene er på fri fod. Ifølge Odho er de set 'løbe væk'. Området ved konsulatet er afspærret og sikkerhedsstyrker gennemgår bygninger og gader omkring bygningen.

Fotografier lagt ud på sociale medier viser røg stige op fra området.

Der er ingen meldinger om eventuelle tilskadekomne på konsulatet. Kina er en af Pakistans nærmeste allierede, og har investeret milliarder af dollar i et stort projekt, der skal forbinder den vestlige provins Xinjiang med Det Arabiske Hav.

