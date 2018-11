Missionærs lig kan være umuligt at få tilbage fra afsondret ø Stammen, der dræbte 27-årig amerikansk missionær, må ikke forstyrres ved lov. Det skaber problemer i Indien.

Liget af en 27-årig amerikansk missionær, der sidste uge blev dræbt af en stamme uden kontakt til omverdenen, befinder sig stadig på den afsondrede ø North Sentinel.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der samtidig beretter, at de indiske myndigheder har svært ved at se, hvordan man nogensinde skal få fat i missionærens lig.

John Allen Chau gik i sidste uge i land på North Sentinel, der er en del af øgruppen Andamanerne i Den Bengalske Bugt sydøst for Indien.

Den stamme, der bor på øen, har tidligere voldeligt modsat sig kontakt med omverdenen. Det var også tilfældet, da amerikaneren John Allen Chau lørdag gik i land ifølge indisk politi.

Det er i henhold til indisk lov ulovligt at forstyrre stammen. Lokale fiskere i området har dog set den amerikanske turist gå i land. Her beskød øens beboere ham med pile.

Selv indiske myndigheder besøger ikke øen, hvor stammebefolkningen har fastholdt de samme skikke og levevis i tusinder af år.

»Det er en svær situation«, siger Dependra Pathak, generaldirektør i indisk politi med ansvar for Andamanerne og Nicobarerne.

»Vi må se, hvad der er muligt og tage størst muligt hensyn til stammens følsomhed og juridiske forhold«.

Indisk politi konsulterer i øjeblikket antropologer og stammeeksperter for at finde en måde, hvorpå liget kan hentes fra øen.

Adgangen til North Sentinel er uhyre restriktiv, men John Allen Chau formåede at ankomme til øen ved at betale lokale fiskere.

Båd drev til øen, mens fiskere sov - de blev slået ihjel

Den 27-årige amerikaner er blevet heftigt kritiseret for sin opførsel, der ikke bare indebar personlige risici. Ifølge antropologiprofessor ved universitetet i New Delhi, P.C. Joshi, der har studeret stammen, kunne amerikanerens eventyrlyst have forvoldt enorm skade på øboerne.

»De har levet isoleret i mere end tusind år. De er ikke immune overfor noget som helst. Havde han haft en mild forkølelse og smittet et stammemedlem, kunne han have slået dem alle ihjel«.

»Det var et tåbeligt eventyr«, siger han til AP.

Indisk politi har anholdt syv mennesker, der hjalp Chau til øen.

Det er tidligere sket, at stammen har slået uventede gæster ihjel.

I 2006 brød to fiskeres båd fri, mens den lå for anker nær øen, og fiskerne sov. Bølgerne bar båden til øens strand. Her blev fiskerne dræbt af stammen.

Indiske myndigheder planlægger en mission til øen, der skal hente den unge missionærs lig. Hvordan og hvornår er usikkert.

Politiet afviser dog umiddelbart at efterforske yderligere og i sidste ende sigte nogen for drabet.

ritzau