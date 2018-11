Löfven får statsministeropgave

FAKTA

De svenske partier

Venstrefløjen består af:

Socialdemokraterna . (S) Som herhjemme et parti, der er rundet af arbejderbevægelsen.

. (S) Som herhjemme et parti, der er rundet af arbejderbevægelsen. Miljöpartiet De Gröna . (MP) Midtsøgende parti, dannet i 1980’erne med udgangspunkt i miljøbevægelsen og atomkraftmodstanden. Minder om SF og Alternativet.

. (MP) Midtsøgende parti, dannet i 1980’erne med udgangspunkt i miljøbevægelsen og atomkraftmodstanden. Minder om SF og Alternativet. Vänsterpartiet. (V) En svensk pendant til Enhedslisten. Har sine rødder i det tidligere Kommunistpartiet i Sverige og i udbrydere fra Socialdemokratiet.

De to første var frem til valget i september med i Stefan Löfven-regeringen med sidstnævnte som støtteparti. Siden har Riksdagens talman gjort flere forsøg på at finde et flertal bag en ny regering.

Den borgerlige opposition var op til valget samlet i ’Alliansen’:

Moderaterne . (M) Et konservativt parti, som Ulf Kristersson står i spidsen for.

. (M) Et konservativt parti, som Ulf Kristersson står i spidsen for. Centerpartiet . (C) Udspringer af den svenske husmandssbevægelse. Er i dag et liberalt parti lidt i klasse med Venstre i Danmark. Ledes af Annie Lööf.

. (C) Udspringer af den svenske husmandssbevægelse. Er i dag et liberalt parti lidt i klasse med Venstre i Danmark. Ledes af Annie Lööf. Liberalerna (tidligere Folkpartiet). (L) Et socialliberalt parti, der henter sin støtte blandt veluddannede og akademikere. En pendant til de radikale i Danmark.

(tidligere Folkpartiet). (L) Et socialliberalt parti, der henter sin støtte blandt veluddannede og akademikere. En pendant til de radikale i Danmark. Kristendemokraterna. (KD) Liberalt-konservativt parti med rødder i religiøse grupper. Fokuserer på sociale spørgsmål og familiepolitikken.

Og så er der dem, de andre ikke vil lege med:

Sverigedemokraterna. (SD) I dag den svenske udgave af Dansk Folkeparti. Er med udgangspunkt i modstand mod indvandringen vokset til at være landets tredjestørste og med en afgørende stemme mellem de to fløje i Riksdagen.

