Dyster rapport fra Det Hvide Hus: Klimaforandringerne vil ramme USA's økonomi meget hårdt Klimaforandringer kan komme til at reducere den amerikanske økonomi med ti procent før år 2100.

Hvornår udsender man en rapport, som blotlægger de økonomiske konsekvenser af global opvarmning, hvis den skal have mindst mulig opmærksomhed?

Dagen efter den den amerikanske højtid Thanksgiving, selvfølgelig.

Det Hvide Hus har netop offentliggjort en rapport, som avisen The New York Times kalder den »stærkeste advarsel til dato af de konsekvenser«, som global opvarmning skønnes at have på den amerikanske økonomi - og det er ikke så lidt.

Ifølge rapporten, som er lavet af 13 forskellige ministerier, vil global opvarmning få meget store konsekvenser for USA og skære ti procent af den amerikanske økonomi ved udgangen af dette århundrede, hvis ikke der bliver taget affære.

Øget vanstand og flere naturbrande

Rapporten konkluderer, at konsekvenserne af klimaforandringer strækker sig både over økonomi, sundhed og miljø. Konsekvenserne kommer til at ramme hele USA. Inden udgangen af dette århundrede vil eksempelvis varme-relaterede dødsfald have kostet 141 millarder dollars. Ødelagt infrastruktur vil have koste 32 millarder dollars, anslår rapporten.

I nord vil dele af befolkningen i delstaten Alaska ifølge rapporten være nødsaget til at flytte som konsekvens af oversvømmelser og erosion, fordi klimaforandringerne får isen i havet til at smelte. 118 milliarder dollars vil der i alt skulle bruges på havets stigende vandstand.

I syd vil flere og mere ødelæggende naturbrande hærge delstaten Californien, der i den seneste tid har været plaget af de mest ødelæggende skovbrande nogensinde.

Landbruget vil lide store tab, og amerikanske fabrikker vil være udfordrede af vanskelige vejrforhold, ligesom import af varer vil være påvirket af klimakatastrofer rundt omkring i verden.

»Bizar kontrast« mellem rapport og politik

Den 1.656 siders lange rapport er ikke kun opsigtsvækkende, fordi dens resultater er fremlægger hidtil usete konsekvenser - men også fordi den taler stik imod Donald Trumps politiske agenda.

Den amerikanske præsident argumenterer for, at klimaregulativer skader økonomien, men nu viser det sig altså, at konsekvenserne af global opvarmning ifølge rapporten vil give amerikanerne færre penge mellem hænderne.

Fra forskerne bag lyder det, at der fra administrationens side ikke har været gjort forsøg på at skjule budskabet. Alligevel skriver The New York Times, at flere har noteret, at Det Hvide Hus har offentliggjort rapporten dagen efter Thanksgiving, klokken 14 om eftermiddagen.

»Der er en bizar kontrast mellem rapporten, som er offentliggjort af administrationen (Trumps red.) og administrationens egen politik«, siger Philip B. Duffy, der er præsident for Woods Hole Research Center, som er en grøn tænketank.

Det Hvide Hus har ifølge The New York Times ikke ønsket at kommentere rapporten.

I rapporten understreges det, at konsekvenserne afhænger af, hvordan politikerne verden over handler eller ikke handler. Forskerne bag ser tre centrale løsningsforslag: Det skal koste at udlede drivhusgasser. Der skal være grænser for, hvor meget, der må udledes, og så skal der bruges offentlige midler på forskning i rene energiformer.