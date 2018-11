Mand iført sprængstoffer og gul vest overgiver sig i Frankrig

En mand iført en gul vest og en sprængladning rundt om halsen har sent fredag aften overgivet sig til politiet i departementet Maine-et-Loire i det vestlige Frankrig.

Forinden havde manden krævet, at præsident Emmanuel Macron skulle tage imod demonstranter fra De Gule Vestes Bevægelse i Élyséepalæet.

Den 45-årige mand afslørede sprængladningen ved en bilvask nær et indkøbscenter i byen Angers.

Han overgav sig klokken 22.40 lokal tid på indkøbscentrets parkeringsplads efter adskillige timers forhandlinger med politiet. Det fortæller den lokale anklager Yves Gambert.

»Han krævede, at De Gule Vestes Bevægelse skulle tages imod på Élyséepalæet«, siger anklageren med henvisning til præsidentens officielle bolig i Paris.

Det lokale politi understreger, at der ikke var tale om en attrap, hvorfor myndighederne tog situationen ekstremt alvorligt.

»Der var en reel risiko, en reel fare. Han havde en eksplosiv sprængladning rundt om halsen. Det var ikke en attrap«, siger betjenten Bernard Gonzalez.

»Det kunne have været farligt for alle de 'gule veste', som tilbragte eftermiddagen med ham«, siger Gonzalez og tilføjer, at den 45-årige mand tydeligvis havde erfaring med sprængstoffer.

Utilfredshed er især stærk i mindre byer

Indenrigsminister Christophe Castaner skriver på Twitter, at manden truede med at bruge 'uidentificerede eksplosive elementer og modificerede granater'.

Hændelsen fandt sted ved shoppingcentret Espace Anjou tæt på det sted i byen Angers, hvor demonstranter fra De Gule Vestes Bevægelse har været samlet den seneste uge.

De landsdækkende protester i Frankrig er navnlig vendt mod præsident Emmanuel Macrons reformer. Præsidenten bliver af mange beskyldt for at svigte 'de små i samfundet'.

Demonstrationerne udføres af De Gule Vestes Bevægelse, som har fået navn efter de jakker, som aktivisterne bærer for at være sikre på at blive set, når de blokerer vejnettet.

Bevægelsen opstod på sociale medier i oktober. Her blev der opfordret til masseblokader på grund af udbredt vrede over nye afgifter på benzin, som skal bidrage til at nedbringe forureningen.

Utilfredsheden er især stærk i mindre byer og landområder, hvor den offentlige transport er mangelfuld.

Sidste lørdag blev mange af Frankrigs landeveje, motorveje og broer blokeret under protestaktioner rettet mod de stigende priser på benzin.

Ifølge indenrigsministeriet deltog 283.000 mennesker i den landsdækkende protest.

ritzau