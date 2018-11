Paris forbereder sig på nye protester mod højere benzinpriser

Titusindvis af mennesker vil lørdag samles i Paris for at demonstrere mod stigende brændstofpriser og præsident Emmanuel Macrons økonomiske politikker.

Det er anden weekend i træk, at De Gule Vestes Bevægelse står i spidsen for landsdækkende protester i Frankrig.

Alene i Paris ventes 30.000 mennesker at deltage i protesterne.

Myndighederne er bekymrede for, at venstre- og højreorienterede ekstremister vil skabe uro.

Det fortæller generalsekretæren i politiforbundet Alternative Police, Denis Jacob.

»Vi ved, at der kommer infiltratorer fra både det yderste højre og det yderste venstre. Vi må også forvente bander fra forstæderne og sortklædte«, siger han med henvisning til ofte autonome demonstranter.

Rådhuset i Paris oplyser, at 3000 politibetjente er kaldt på arbejde lørdag.

Foruden De Gule Vestes Bevægelses demonstration skal betjentene lørdag forsøge at holde styr på en demonstration mod seksuel vold, en fodboldkamp og en rugbykamp i den franske hovedstad.

I mere end en uge har demonstranter iført gule veste blokeret motorveje over hele landet med brændende afspærringer og konvojer af lastbiler, der blokerer for adgangen to brændstofdepoter, indkøbscentre og nogle fabrikker.

Urolighederne har efterladt to døde

De protesterer over de skatter, som Macron indførte på benzin og diesel sidste år. Det skete i et forsøg på at få folk til at skifte til mere miljøvenlig transport.

Sidste lørdag deltog næsten 300.000 mennesker i landsdækkede protester anført af De Gule Vestes Bevægelse.

Bevægelsen, der opstod på de sociale medier i oktober, har fået navn efter de jakker, som aktivisterne bærer for at være sikre på at blive set, når de blokerer vejnettet.

I Paris har myndighederne givet tilladelse til en demonstration ved siden af Eiffeltårnet lørdag, men har afvist anmodninger om en demonstration på Place de la Concorde, som ligger nær Élyséepalæet, der er præsidentens bolig.

Selve Eiffeltårnet vil lørdag være lukket for offentligheden.

Trods opfordringer fra den franske regering om at besinde sig har De Gule Vestes Bevægelses protester spredt sig til franske territorier i udlandet. Det gælder blandt andet øen Réunion i Det Indiske Ocean, hvor biler er sat i brand.

Frankrigs indenrigsministerium oplyste torsdag, at urolighederne har efterladt to døde og 606 såret på det franske fastland.

