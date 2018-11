Skyderi udløser panik i indkøbscenter i USA på Black Friday

En mand blev fredag skudt i håndledet efter en uoverensstemmelse med en anden mand i et travlt indkøbscenter i delstaten New Jersey på årets største shoppingdag, Black Friday.

Motivet bag skyderiet står ikke umiddelbart klart, eftersom offeret nægter at samarbejde med politiet.

Ifølge politikommissær Todd Kelly i byen Elizabeth er der tale om 'en isoleret hændelse'.

»En mand blev skudt i håndledet på gangen i indkøbscentret Jersey Gardens mellem Tommy Hilfiger og Marshalls«, siger Todd Kelly ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skyderiet fik myndighederne til at evakuere indkøbscentret, mens politiet undersøgte stedet nærmere.

»Vi har ikke anholdt en mistænkt, og offeret samarbejder ikke om at identificere den mistænkte. Indkøbscentret er sikkert og på dette tidspunkt evakueret«, siger politikommissæren.

Kunder søgte dækning

Videoer på sociale medier viser kunder, som har søgt dækning. Andre skriver på Twitter, at de troede, at de var under angreb fra en bevæbnet gerningsmand.

Ifølge lokale medier handlede 25.000 kunder i Jersey Gardens fredag.

Tidligere på dagen blev to mænd i 20'erne såret under et knivstikkeri i et indkøbscenter i det centrale New York.

Politiet i bydelen Syracuse oplyser, at knivstikkeriet i centret Destiny USA fandt sted klokken 16.15 lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad der udløste uoverensstemmelsen, men de to mænd kom op at toppes i butikken Macy's i centret.

Begge er bragt på hospitalet, og ingen af dem er i livsfare, oplyser politiet.

Uoverensstemmelser mellem kunder på jagt efter gode tilbud på Black Friday resulterer ofte i vold i USA. Siden 2006 har 11 amerikanere mistet livet, mens 116 andre er kommet til skade, på den travle shoppingdag.

Det viser tal ifølge hjemmesiden Blackfridaydeathcount.com.

ritzau