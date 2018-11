Vreden er stor i Frankrig. Ikke mindst blandt 'de gule sikkerhedsveste'. I dag besætter de Paris

Omkring 13 millioner lønmodtagere må bruge deres bil for at komme på arbejde. De kører ofte 60 km om dagen på grund af manglende eller helt håbløs offentlig transport, og i et land med lave lønninger bliver de nye afgifter på brændstof opfattet som en provokation.

»Vi tænker også på miljøet. Men jeg skal også betale regninger, varme et hus op og sørge for det nødvendige – og det er meget – til to store børn. Det er svært nok i forvejen, og nu hober afgifterne sig op«, siger den 47-årige sekretær Catherine C., som er en del af blokaden ved en af de vestlige indkørselsveje til Paris.

Imens står ministre og eksperter i kø for at fortælle, at brændstof var dyrere for blot få år siden.

»Det er muligt, men det hjælper mig ikke nu«, siger Catherine C., der som alle andre lægger mange penge i statens kasser.

Egenrådig Macron er svækket

Det samlede skattetryk er med 45,7 procent nu blandt de højeste i EU og højere end det danske. Og Catherine C. ser stationer lukke og buslinjer nedlagt omkring sig.

Samtidig har præsident Macron afskaffet formueskatten, nedsat selskabsskatterne og givet store skattelettelser til de højeste indtægter.

Han lyttede ikke, da hans daværende miljøminister, Nicolas Hulot, for over et år siden opfordrede til at give de fattigste dele af befolkningen økonomisk kompensation for de højere miljøafgifter.

»Det var en fejl«, lød det torsdag aften i tv fra den tidligere miljøaktivist, som valgte at træde ud af regeringen i august i protest mod præsidentens manglende ambitioner på miljøområdet.