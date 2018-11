Briter og spaniere er tættere på løsning om Gibraltar

En afgørende knast for en aftale om, hvordan Storbritannien forlader EU, er lørdag angiveligt blevet ryddet af vejen.

Ifølge en talsmand for den britiske regering er Storbritannien og Spanien blevet enige om, hvordan fremtiden for den britiske besiddelse Gibraltar skal afgøres, skriver dpa.

Preben Aaman, den danske EU-talsmand, skriver på Twitter, at 'vi er tættere' på en aftale, efter Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, har talt i telefon med EU's præsident, Donald Tusk.

Det rapporterer nyhedsbureauet AP.

Kort efter nyheden har EU-præsident Donald Tusk udsendt en pressemeddelelse. Her anbefaler han EU-landene at godkende aftalen, når deres ledere mødes til topmøde søndag om brexit.

Gibraltar vil ikke være en del af en fremtidig aftale mellem EU og Storbritannien, fremgår det af aftaleteksten, som Reuters har læst. I al fald når det gælder det 'territoriale omfang' af den aftale, som EU og briterne kan ende med at blive enige om.

»Det udelukker imidlertid ikke muligheden for at have separate aftaler mellem EU og Storbritannien i forhold til Gibraltar. Disse separate aftaler vil være afhængige af en forudgående aftale med det spanske kongedømme, hedder det.

En britisk regeringstalsmand bekræfter, at Storbritannien har holdt møder med Spanien om Gibraltar.

»De var konstruktive, og vi ser frem til at bruge den samme fremgangsmåde i det fremtidige forhold«, siger han.

Det lillebitte område Gibraltar på Spaniens sydspids ligger ved indsejlingen til Middelhavet. Spanien afstod i 1713 området til Storbritannien.

Spanien anser Gibraltar for et levn fra den britiske kolonialisme.

ritzau