190 havskildpadder fryser ihjel ud for Cape Cod i USA

Omkring 190 migrerende havskildpadder er fundet frosset ihjel ud for halvøen Cape Cod i det nordøstlige USA.

Ifølge naturfredningsforeningen Mass Audubon skyldes det et ekstraordinært vejrsystem med voldsomme vinde, lave temperaturer og højvande.

Det fortæller foreningens direktør, Bob Prescott, til NBC News.

»Mange af skildpadderne blev fundet frosset ihjel, mens de stadig befandt sig i vandet«, siger han.

Det voldsomme vejrsystem gjorde havskildpadderne 'uarbejdsdygtige', tilføjer han.

Foreningen Mass Audubon har i denne sæson alene fundet over 400 døde havskildpadder.

Det skyldes ifølge forskere, at timingen for skildpaddernes vandring har ændret sig, hvorved risikoen for, at de fryser ihjel, er øget.

Tilbage i 1990'erne plejede havskildpadderne at ankomme til Cape Cod-området i oktober. Nu går de først i land i november, hvor vandet er væsentligt koldere.

ritzau