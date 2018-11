EU's stats- og regeringschefer godkender brexitaftale

EU's stats- og regeringschefer godkender på et brexittopmøde i Bruxelles udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring for Storbritanniens udtræden af EU.

Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25. november 2018

De to dokumenter udgør tilsammen papirerne for Storbritanniens skilsmisse med EU.

Det er de øvrige 27 EU-lande ud over Storbritannien, der søndag formiddag har nikket ja til aftalen.

Aftalen skal stemmes igennem i både det britiske parlament og Europa-Parlamentet, før den kan træde i kraft.

Udtrædelsesaftalen er juridisk bindende og skal regulere en lang række områder.

Det gælder blandt andet det finansielle mellemværende mellem EU og Storbritannien og rettigheder for britiske borgere i EU-lande og omvendt.

Ikke-bindende hensigtserklæring

Den politiske erklæring er en ikke-bindende hensigtserklæring om, hvordan det fremtidige forhold skal være mellem Storbritannien og EU.

I en pressemeddelelse understreger Det Europæiske Råd, som består af EU-landenes ledere, at man er fast besluttet på at have tæt forhold til Storbritannien i fremtiden.

Der er imidlertid stadig langt til, at der er helt styr på briternes farvel til EU. Brexitaftalen møder stor modstand i London, hvor premierminister Theresa May skal kæmpe for at få aftalen stemt igennem.

DUP, som er Mays støtteparti i Nordirland sagde efter et årsmøde lørdag, at det agter at stemme imod brexitaftalen.

Ritzau